E’ la fontana dell’amore? Tornerà…

…è stata, da quanto ci hanno detto, alcuni residenti della Civita, temporaneamente smontata per esigenze cinematografiche. Via le statue. E’ rimasta solo la fontana in ghisa oltre a tanti turisti, in questo periodo, pronti a scattare foto e selfies o ad ascoltare le narrazioni delle guide. Attesa per il ritorno del complesso di statue da ”innamoramento” alla fontana come era un tempo, installate durante la consiliatura guidata da Raffaello De Ruggieri. Ma anche qualche proposta di delocalizzazione lungo via Madonna della Virtù, a ridosso dell’accesso alla gravina e alla passerella in legno ( il ponte Tibetano lo troverete a Castelsaraceno) e per gli escursionisti che vogliano farlo l’arrivo a quelle che erano le cascatelle dello ”jurio”. Era il cammino dell’acqua da portare a casa in capaci, ma instabili anfore di terracotta… Per ora godetevi il paesaggio e il sole di Capodanno.Per San Valentino c’è tempo.