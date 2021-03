Loro, a cominciare da Vito Evangelista, che è l’unico della sezione APPeppino ad essersi vaccinato contro il covid 19 con la prima dose di AstraZeneca, proprio non ci stanno a restare anche quest’anno ”come il 2 di Luglio” per una epidemia che sa tanto di agonia. E così Vito, di sua iniziativa, manda in tv a circuito chiuso i filmati dalla rete..sulle edizioni in bianco e nero e a colori dalla festa della Bruna. ” Fa freddo, i passanti sono pochi per il chiatrone – dice Vito- ma la gente si ferma, allucchisce o abbabbia , come si dice nella corretta dizione dal materano all’italiano. Qualcuno si fa anche un segno di croce quando vede la Madonna alla processione dei Pastori, in Cattedrale o sul Carro e spera di rivederla quando arriverà l’immunità di gregge, per partecipare alla processione dei pastori. Altri sono presi dalla passione quando vedono il trombettiere. Sono tutti con gli occhi lucidi e scuotono la testa. Sono altri che dovrebbero scuotersela, ma contro il muro. Ma quest’anno è così. Dobbiamo uscire da questa situazione. Fatevi il vaccino. Qui alla sezione siamo alla passaparola”. Che servano squilli di tromba? Pronti anche a farla anche senza strumento. La voce è fresca e intonata…come cantava Nino Manfredi. La bocca arrota e soffia nella nota : ” Tratttaataaa…Trattattattaaaaa. Vai”