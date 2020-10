“Paulooooo….dimmi…..cosa ti hanno promessooooooooo….dillo!” E’ da domenica scorsa che l’abbannatore nullafacente Paulo è perseguitato da questa pressante richiesta urlatagli dal microfono del palco di Piazza Vittorio Veneto dal quel buontempone, nientepocodimenochesenatoredellarepubblica, che di nome e di fatto fa Casino, ma tanto!

Pauloooo ha provato a svicolare dall’acuto inquisitore Casino, facendo credere che……. erano solo due provoloni che gli avevano promesso.

Ha diffuso persino la foto della consegna dei beni e scrivendo”Prima che mi sputtanino gli altri vi svelo io l’arcano. Gianni Perrino mi aveva promesso due provoloni, che sto riscuotendo in anticipo.

Grazie ragazzi!”

Ma chi ti crede Paulooooo…

Paulooooo …… a Casino non lo frechi così! Paulooooo….diglielo…..cosa ti hanno promessooooooooooo! Canta!

E così messo alle strette, torchiato a dovere, inchiodato da quel grido che lo perseguita ogni volta che apre facebook…………. “Pauloooooo…..dimmelooooooo….“, “Pauloooooo…..dimmelooooooo….” “Pauloooooo…..dimmelooooooo….” …….moltiplicato come i pani e i pesci da altrettanti cialtroni nullafacenti come lui, alla fine ha ceduto.

E CANTERA, dirà tutto! Tutta la verità, nient’altro che la verità!

E lo farà questa sera in Piazza San Francesco (dopo che sarà concluso l’ultimo comizio di Domenico Bennardi che si terrà alle 19:30 in piazza Vittorio Veneto), quindi intorno alle 21,00, subito dopo il dj set di Gianrocco Fumetto, lui personalmente in persona Paulo Irene e gli Abbanati con cui terrà un imperdibile concerto…..confessione!

Non mancate! Perchè Pauloooooo…..velodirààààààààààààààààààààààààààààààààà!

…e’ sicuro, Casino, canteraaaaaaa……………….

Contrordine, con un post sul suo profilo facebook -nel primo pomeriggio- Paolo Irene ha comunicato che non ci sarà più il concerto, ma un più modesto incontro post comizio di Bennardi: