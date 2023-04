Dove vai a Pasquetta? Me ne lavo le mani…

…e Sergio Laterza tira fuori il detergente personalizzato, per chi non si è ancora incazzato e forse si è rassegnato a tirare l’ombrello, contrassegnato dall’allarme meteo colorato di rosso. La domanda è sempre quella dove vai a Pasquetta? Qualcuno da Pasquale, per festeggiare una doppia Resurrezione, altri con il clima natalizio non vorranno togliersi lo sfizio di farsi almeno una bruschetta sul balcone, in campagna o nella tavernetta. Ma prima e dopo lavatevi le mani. Come Pilato, che non rispose nè allora e nè oggi sul dove andare. Ma preferì addentare un pezzo di agnello…standosene sotto un ombrello.