Che Donald Trump e Boris Johnson abbiano più di un punto in comune sul piano comportamentale , decisionale e fisico è risaputo…ma che il ”Coronavirus” potesse intaccare anche la loro folta e bionda capigliatura non era scontato. A dircelo e a descriverla è il nostro artista e grafico Sergio Laterza con quella vis ironica, scanzonata e acuta che lo contraddistingue. La frase parla chiaro e il navigato Donald Trump,alle prese con l’epidemia da covid 19 e con una campagna elettorale per le presidenziali che dà problemi, mette sul ” chi va la ?” il giovane e irruento Boris Johnson che non sa che pesci pigliare nel Tamigi, con il ”Big Ben” in fase di restauro e Queen Elizabeth che preferisce andare fuori porta con il suo Filippo, soffia sul ciuffo e si dà una grattata. E medita di chiamare in uno sgrammaticato angloitaliano Serge Latree, Sergio Laterza, per un expomask covid 19 da tenere a Londra. Lui come Trump pensa agli affari e una passerella internazionale con tutti i tipi di mascherine ci starebbe eccome. Da Matera pronti i primi bozzetti, con un indossatore d’avanguardia. Eetcccì….salute