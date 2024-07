Diabolico Tex e il ”maxi” Palumbo li autografa

Coppola, occhiali…Ma stavolta l’arma, penna o pennarello, ce l’aveva lui. Quel Giuseppe Palumbo da Matera, ma ormai fumettista del mondo, che usa la risata a tutta dentiera per seppellire-per dirla con Dario Fo- quanti non sanno cosa si perdono a non sfogliare tavole e a leggere le nuvolette dei protagonisti delle storie a fumetto.E così nella serata del 19 luglio, quando Caronte e Nerone erano calati d’intensità, si è fermato con amici, appassionati e via elencando per un firmacopie ” ciutt ciutt mminz a la chiozz”. Si fa per dire in silenzio, perchè tra risate, battute e saluti ha servito con tanto di autografo e una frase di circostanza, rime comprese, i numeri ‘maxi’ usciti a giugno che Giuseppe ha disegnato.



Si tratta del nuovo Grande Diabolik,“L’inafferrabile criminale – il remake”, (inchiostrato dal materano Claudio Mastronardi e dal potentino di adozione Gianfranco Giardina ) e il Texone “Sierrita Mountains”. Già Texone letto, pronunciato e scritto in italiano con il significato che gli compete. E che non vi venga in mente, come fanno gli esterofili dell’opportunismo o dell’alienazione social di pronunciarlo all’inglese : Tex One, che sta per Tex Uno… E qui le risate di dileggio e alla gogna nella pubblica piazza, con tanto di ”taglio e cucito” ci sta tutto. Amenità e paradossi a parte occorre citare L’edicola Futura , le associazioni Strane Nuvole e Gli Audaci per aver promosso un evento apprezzato dai fans di due eroi del fumetto italiano, che hanno avuto successo anche all’estero. Due stili di vta, due personalità diverse che tirano fuori astuzia e armi quando ce n’è bisogno. Finita? Macchè Giuseppe Palumbo non si ferma mai, tranne per le necessarie pause fisiologiche del ritmo pasto, sonno, sveglia. Staccherà per una breve vacanza? Quando, dove? Ma in piazza Vittorio Veneto, in piazza Maggiore e dove meno ve lo aspettate di incontrarlo…