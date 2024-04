De Novellis: ” Chi votate votate andremo lentamente verso un futuro migliore”

E se lo dice lui, che tra aspetti giuridici, buon senso e opinioni ha fatto anche la barba bianca, dopo tante campagne e stagioni elettorali, c’è da credergli, senza rincorrere la miriade di sondaggi farlocchi, speranzosi, che dicono tutto o niente per le regionali di Basilicata 2024. Così Michele dall’osservatorio all’ultima fila, sopra sopra, della galleria del cinema comunale ” Gerardo Guerrieri”,per assistere al comizio di chiusura del candidato presidente del centro sinistra Piero Marrese, incalzato dal regista attore Antonio Andrisani, ha espresso – con un video disponibile sulle pagine social dei due- un giudizio a tutto tondo sulla campagna elettorale dalle nostre parti. E lo ha fatto con flemma oraziana, cogliendo il carpe diem, accontentandosi di quel che ha passato al convento…



”Sono contento- ha detto Michele De Novellis-di questa campagna elettorale. Tutti i candidati hanno detto che ci sarà una svolta, dopo queste elezioni, un futuro migliore per la Basilicata: progresso, lavoro, riscatto. E, quindi, dobbiamo essere positivi…più agricoltura, porti, aeroporti, dighe ( 7-8), lavoro per tutti, benessere. Poi dovrebbero rientrare non so’ quante centinaia di cervelli, come è stato detto da tutti, e quindi ….pesca, caccia, turismo, spettacoli. Effettivamente sono contento. Anche perchè, caro Antonio- ha precisato- dobbiamo ricordare da dove siamo partiti. C’è stato un attacco alla democrazia…E poi dobbiamo ricordare anche dove tutti vogliamo andare. Sicuramente a Metaponto e, probabilmente in elicottero…Quindi che cosa andiamo cercando? Del resto nessuno ha parlato di sacrifici, di lacrime e sangue o che vi faremo il culo a tarallo e cose di questo genere. Il progresso è assicurato” . Conclusione scontata e con un invito alla gente di Basilicata, sempre di meno , con le tariffe che salgono e i servizi che si riducono : da quelli sanitari a quelli bancari. ” Andate a votare- conclude Michele De Novellis. Il seggio è aperto fino a tarda sera. Non avrete difficoltà. Andate dritto al punto. Votate senza pensare. Chi votate votate, andremo lentamente verso un futuro migliore”. E’ il re dell’ottimismo, un po’ alla buonanima dello sceneggiatore felliniano Tonino Guerra. Ma siamo a Matera, in Basilicata. Si vota sempre: a giugno le europee e tra un anno e mezzo le comunali. Antono Andrisani già pronto per una nuova intervista con Michele De Novellis, che invita a votare…