Date a Trump ciò che vuole….o son certo anche lazzi, ma non zuccherati!

Trump vuole la Groenlandia: «I documenti storici non provano che l’isola appartiene per legge alla Danimarca». Ha riletto da cima a fondo la Bibbia.

Trump pubblica il messaggio che ha inviato al primo ministro norvegese: «Caro Jonas: considerato che il tuo Paese ha deciso di non darmi il Nobel per la pace per aver fermato otto guerre e passa, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace». Sta dichiarando una dietro l’altra le otto guerre e passa che aveva rimandato.

Trump pubblica anche il messaggio che gli ha inviato Macron «Caro amico mio, siamo totalmente in linea sulla Siria, possiamo fare grandi cose in Iran ma non capisco cosa vai facendo in Groenlandia». Tradotto: Caro Donald, ok fare alla Siria e all’Iran quello che io ho fatto agli elettori francesi ma non capisco perché vuoi fare alla Groenlandia quello che gli elettori francesi hanno fatto a me!

Il Vaticano rilancia l’allarme di tre Cardinali americani contro Trump: «Le sue politiche catastrofiche distruttive». Ma Trump non ascolta né i Cardinali né il Vaticano: diceva che il papa migliore sarebbe stato lui stesso. Che infatti Netanyahu gli ha offerto un Ex Voto: «Per Gaza Ricevuta».

Trump invita nel suo Board of Peace per portare la pace a Gaza anche Putin e Netanyahu. Proviamo a raggiungere la pace con l’Omeopatia.

Nel Board per la pace di Trump per la Palestina anche l’ex premier britannico Tony Blair. Si torna alla soluzione a due stati: uno Israeliano e uno Inglese.

(Blair è così esperto di Medio Oriente che ha bombardato l’Iraq sulla base di prove rivelatesi false e facendo milioni di morti e bombardato l’Afghanistan per uccidere Bin Laden che però stava in Pakistan e era saudita facendo milioni di morti anche lì. Non poteva bombardare l’Arabia Saudita perché se lo metteva nel curriculum poi Bin Salman non gli faceva il contratto).

Intanto, Israele demolisce la sede dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi in Cisgiordania ed è pronto a demolire anche il campo da calcio del campo profughi di Betlemme, con il consueto appoggio di Trump. I bambini viziati, per impedire agli altri di giocare, si portano via il pallone. Trump e Netanyahu si portano via tutto il campo da calcio.

Fortuna che il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, annuncia che l’Unione Europea sospenderà l’intesa sui dazi con gli Stati Uniti! Weber è come quelli che quando vengono lasciati dalla moglie dicono «L’ho lasciata io».

(Meloni la sovranista tace perché teme che Trump ci porti via anche i Rolex di Totti. Per lei parla l’agiografia di Trump firmata dal suo ex ministro della Cultura e ex direttore del Tg2 e vicedirettore del Tg1 e attuale consigliere di Fdi in Campania).

Dai, poche storie, andiamo avanti ad aumentare le spese militari per raggiungere il 5% del pil come promesso a Trump e a comprare da Trump le armi (per difenderci da Trump in Groenlandia), che ce frega del contrasto al cambiamento climatico. Il 2025 terzo anno più caldo di sempre, si scioglie il ghiaccio polare Trump indeciso se annettere la Groenlandia con la forza o con i secchi, ma tanto la facciamo finita prima.” Quanto avete sin qui letto è opera, non nostra, ma della straordinaria Francesca Fornario, la cui acutezza sarcastica non finisce di affascinarci per cui ogni tanto ci capita di condividerla con chi ci segue.

