Era inevitabile che quando si allenta la catena (non quella del water) …si rischia l’assembramento. E così “Cigghiati!” Colti sul fatto, come si dice in dialetto materano, e la foto di gruppo in via Ridola all’incrocio con via Alessandro Volta,ha fatto il giro del web tra punte di invidia e linciaggio social per la sfrontatezza dei giovanotti del movimento APPeppino, e di altri di stare lì ,in una posizione da pizza a metro….distanziato. E con la Fase 2 è facile che parte la trifase e dei consumi. Ma ci ha pensato il leader APPeppino Pino Siggillino a rassicurare tutti, con mascherina alla mano, scostata per l’inevitabile sigaretta, e metro da matassa di elettricista. Senza dimenticare il metro flessibile dell’economo dei piani quinquennali Stacchio Grieco che ha commentato con un ” …E da sopra pure….Misurate, misurate siamo a 1,20 e 1,30 metri di distanza”. Pino Evangelista ha tirato fuori livello e regolo dell’optometrista con tanto di passaggio dal meridiano di Greenwitch con switch sul barometro di strada che schizza alle cinqo della tarde e….Madonna. ” Anche il mio strumento -ha detto – supera abbondantemente il metro ed è a prova di alito di aglio e di sigaretta e questo è un medoto autoimmunizzante. Col piccante poi andiamo a nozze e ci facciamo nazzi nazzi”. Se non èmedicina empirica e preventiva questa che genera anticorpi, anche per chi dopo due mesi di quarantena non va regolarmente di corpo, e che volete la purga? Una battuta che ha fatto sghignazzare anche il medico veterinario Felice Tressanti, che si sta occupando- come se non bastasse- anche di brucellosi, cifosi,cugliosi, lordosi e costipatosi. E poi non vanno dimenticate le allergie da pollo,polline e pollenzo. Per cui eventuali effetti costipanti propri della sintomatologia da allergia ( ve la tenete e così sia) si confondono con quelli da virus a corona. E allora distanziamento e posizionamento si raggiungono in un momento anche quando è necessario un ” discreto” allontanamento… Ma lì ci vorrebbe un vaccino. Pronto anche quello, a metro, naturalmente, misurato da APPeppino.