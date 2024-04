Curry culum…e Laterza ingrana la quarta

Non sappiamo cosa abbia ispirato il buon Sergio a travisare,alla sua maniera, quella miscela di spezie dal colore e dalla intensità diversa nelle diverse regioni asiatiche che si chiama curry, utilizzata in dosi generose per condire piatti a base di carni o verdure. Probabilmente la richiesta di un ” curry culum” per una creazione modulare da parte di una casa farmaceutica che si occupa di disturbi intestinali che vanno per la maggiore: dalle flatulenze alle stipsi prolungate. Di certo si sentirà colpito nell’orifizio terminale lui che ha disegnato lo strappo più lungo dei ”rotoloni” dei Calanchi da cingere in bagno fino ai fianchi e quell’opera che resterà negli annali degli ausili sanitari, che è il ”pappagallo” degli urinatori nelle versioni popular, active e luxus. E allora dopo aver pasteggiato con un ”salatissimo”, visto il marchio, prosciutto crudo di Prada, il creativo della Città dei Sassi,ha pensato bene di scrivere nella bozza di ‘curry culum’ , pur di prendere la com Messa, di aver disegnato e provato quel medicamento portentoso che è la ”magnesia San Pellegrino”, nelle varietà anice e limone. Risultati efficaci nella grafica da diporto, da uomo risorto… e con tanto di slogan non registrato del tipo ” Qui ci si siede pesanti e dolenti e ci si rialza felici e contenti…” Articoli sanitari anche per la campagna elettorale, dove sono ammessi anche i bisogni corporali prima di andare a votare. Ma niente disegni sulla scheda: sarebbe riconoscibile per quanto feta…