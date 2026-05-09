Crozza: Ignazio, invece di fare ironia sulla Flottiglia, fai mettere sanzioni per fermare un genocidio.

“Quelli della Flotiglia non vanno là per salvare bambini, vanno lì per convincere quelli come te a mettere sanzioni per fermare un genocidio. Si chiama protesta civile.“…..”E già che fai lo spiritoso sulla tortura, io credo che ci siano i presupposti per poter essere riconosciuti tutti noi come vittime del reato di tortura per avere te come presidente del Senato. Ti è piaciuta l’ironia Ignazio?” Sono alcune delle parlo a muso duro che Maurizio Crozza, pur condite dalla solita ironia, ha rivolto al Presidente del Senato La Russa per le sue affermazioni sprezzanti rivolte qualche ora prima nei confronti della Global Sumud Flotilla (si tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che magari ti fermano per quattro ore e puoi gridare che sei stato torturato.) Roba rivoltante. QUI IL LINK AL VIDEO CHE CONSIGLIAMO DI VEDERE (dura pochissimi minuti): https://www.facebook.com/watch/?v=987144774166366 . A SEGUIRE LA TRASCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLO STESSO: CROZZA:Dunque, l’ultima sparata black la russa l’ha fatta sulla Flottiglia fermata in acque internazionali, lontanissima da Gaza, a sud di Creta. Cioè , un rapimento vero e proprio anche su barche con una bandiera italiana, a tutti gli effetti nostro territorio nazionale. E invece di protestare con Israele per la pirateria, guardate come se ne è uscita la nostra seconda carica dello Stato. LA RUSSA: “è uno dei problemi della politica, vista come mistificazione perché: quanti bambini sono rimasti in vita grazie alla flottiglia? quanti israeliani hanno dovuto ricredersi sul fatto che siano altri a volere non la fine della guerra ma la scomparsa di Israele dal fiume al mare? Zero, dall’uno dall’altro lato zero. Quindi, si tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che magari ti fermano per quattro ore e puoi gridare che sei stato torturato.” CROZZA: Beh è il massimo che puoi aspettarti e aspirare, se vuoi, gridare che sei stato torturato. Se poi ti impiccano anche hai fatto bingo! Allora vedi La russa, ora ti dico una cosa: la flottiglia non va là per salvare i bambini, va là per convincere quelli come te a mettere delle sanzioni per fermare un genocidio. Si chiama protesta civile. Invece di fare l’ironia sulla flottiglia, cerca di fare in modo che l’Italia prenda una posizione di condanna netta verso il governo Netanyahu. E già che fai lo spiritoso sulla tortura, io credo che ci siano i presupposti per poter essere riconosciuti tutti noi come vittime del reato di tortura per avere te come presidente del Senato. Ti è piaciuta l’ironia Ignazio?

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