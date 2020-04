Nel portafogli porta l’immaginetta ideale…di San Guido Bertolaso, un simbolo della Protezione Civile del BelPaese e, accanto, a quella della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. E per Franco Lasala, immobiliarista e appassionato di politica del fare, la preghiera quotidiana a che ” Dio ce la mandi buona” ci sta tutta in una fase della storia nazionale contrassegnata dall’epidemia da virus a corona. Ma c’è il rischio che qualcosa possa saltare come i tappi della birra che, guarda caso, sono a corona. E una corona da commissario nazionale per il coordinamento di tutta l’attività di contrasto, visto che si tratta di una emergenza sociale, Lasala l’avrebbe affidata sul campo proprio a Guido Bertolaso, incaricato di seguire le vicende della Lombardia e, purtroppo, positivo al covid 19. Ma lui è lì, in trincea. Santo subito, comunque, per i meriti acquisiti in quel settore. ” Competenza e professionalità – dice Lasala- accanto alla capacità di sapersi prendere responsabilità nei momenti difficili sarebbe stata la scelta da fare subito, conferendogli un incarico di commissario e quindi di coordinamento nazionale. Non avremmo perso tempo e ne sono certo, avremmo salvato tante vite. Evitando errori, sovrapposizioni, omissioni e protagonismi inutili. Non lo dico io. Guardate le situazioni nelle diverse regioni e capirete che la luce in fondo al tunnel non è al 13 aprile, dopo Pasqua e Pasquetta. E c’è una economia in ginocchio. Quanto alla Basilicata…Beh che ci aiuti per Matera la Madonna della Bruna e la Madonna di Viggiano, protettrice dell’intera Regione”. E una preghiera anche per San Guido. Non si sa mai…



SAN GUIDO BERTOLASO

(prega per Noi)

Inimmaginabile quello che sta accadendo. Paralisi dell’intero mondo. Nell’ultimo ventennio abbiamo avuto politici di medio livello, e un grande tecnico-medico di nome Guido Bertolaso. E’ pur vero che godeva di ampi poteri, prendeva decisioni immediate, ma la Protezione Civile Italiana è stata per oltre 10 anni la miglior protezione civile del mondo. Sono fatti e non chiacchiere. Personalmente sono stato un grande tifoso di Bertolaso, persona perbene, intelligente, assolto da infamanti accuse, “ha mostrato i grandi risultati” ottenuti e la sua grande autorevolezza. Soggetto a critiche da parte dell’ex poliziotto Di Pietro, ed anche da parlamentari del centro destra (veto alla sua candidatura a Sindaco di Roma), ecc. Orbene, Bertolaso è stato un ottimo timoniere, gli altri sich?? Non sono un virologo, non sono un medico,errori ed orrori i nostri ministri né hanno commessi.. e non solo loro insieme ai governatori, sindaci, ecc. La cabina di regia non si poteva affidare al buon Bertolaso sin da gennaio?? E’ mancato un buon coordinamento, l’Alto Adige aveva già provveduto ad “attrezzarsi” nel mese di gennaio, le altre regioni a ruota libera… Che casino! Mi spiace per i Bergamaschi (decimati)! Son contento che il Governatore lombardo si è ricordato di San Guido Bertolaso, sfortuna ha voluto che si ammalasse. Anche in questa città, quando qualcuno dimostra di avere delle qualità migliori.. meglio del politico di media e bassa statura, viene messo in un angolo come un cagnolino, ove prevale l’invidia, la gelosia, l’accidia, la calunnia.

Franco Lasala