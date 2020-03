“Febbre a quaranta la gallina canta e se non frena un cucchiaio di amarena…” L’antica sciarada della memoria dei padri, fatta di esperienza e di una medicina fai da te legata ad erbe e prodotti naturali, è un modo sicuro e indolore per curarsi da febbri e credulonerie che creano allarmi oltremisura .

E così Vito L’Evangelista, che per vede e per mestiere vede e fa vedere lontano, ha tirato fuori il vasetto dell’amarena per sconfiggere con dolcezza la sindrome del virus a corona, come i tappi delle bottiglie di salsa. Un cornetto ciascuno, farcito all’amarena, con una spruzzata di ” Crisc Sont” ( Cresci Sano), un’erba evocativa sulla quale gli archivi del museo demoetnoantropologico del 2019 ha clamorosamente toppato…, e i potenziali untori del flagello dell’anno bisestile sono stati immunizzati sul campo.

Il leader Pino ‘Siggillino del movimento di lotta e di governo di via Ridola ”APPeppino” e il responsabile piani quinquennali con delega alle politiche tabagistiche Stacchio Grieco, hanno fatto tutto un boccone (n’ fccàun in dialetto materano) dei cornetti farciti, destando curiosità tra quanti passavano in zona.

” Ma quale mascherina, amuchina e via speculando – ha detto APPeppino- al virus va tappata la bocca con marmellata di amarena, che contiene l’antiviruss ‘accuss’ come da nomenclatura scientifica latina.E’ in natura, fa bene al palato e non si prende nessuna fregatura. Anzi è un corroborante del dotto aerofaringeo e disinfetta anche gli alveoli polmonari’‘.

Il costo? Niente o quasi. Si ringrazia la dispensa di famiglia di Casa Evangelista, che ha già ricevuto ordinativi nientemeno che dai leader degli Stati Uniti Trump e cinese Xiping. Dosi una tantum. Perchè le amarene devono maturare…Concetto sul quale a bocca piena annuisce Stacchio Grieco, che ha avuto una intuizione delle sue per una variante lassativa…a base di amarene e prugne.

” Checchè se ne dica– dice Grieco- noi nel laboratorio dietro al bancone di Vito la cosa la stiamo seguendo e studiando. Perchè chi va in quarantena, quaresima per due settimane, subisce l’effetto indesiderato e comprensibile del blocco intestinale e la cosa va sbloccata in maniera naturale, senza ricorrere alla tradizionale magnesia al limone o all’anice, sale inglese ( e dopo la Brexit è veleno) o alle fave di fuca. Un mix di confettura antivirus al 50 per cento cento’‘.

Pronta al brevetto vaccinico, grazie al vulcanico avvocato Michele De Rovellis e alle sue buone pratiche e amicizie , che il movimento APPeppino ha in quella strada con un noto imprenditore del settore farmaceutico. Lancio che sarà accompagnato anche da una campagna promozionale grazie al corto che si appresta a girare il regista Antonio Andrisani, reduce da un adagio-contagio cinematografico nella Capitale e con un probabile omaggio al dottor Tersili (il medico della mutua) interpretato dall’Alberto nazionale.

Naturalmente Antonella Presta, responsabile politiche donna del movimento e Antonella Ambrosecchia, referente programma rilancio turistico Matera 2020- Venti e Venti, sono al lavoro per favorire il lavoro di rete internazionale sul portentoso vaccino naturale a base di amarena.

Qualcuno come il veterinario Felice Tressanti, sostenuto dall’editore Uccio Altezza ( la ”L” ci scappa sempre nel correttore ortografico di windows) vorrebbero coinvolgere anche il miglior amico dell’uomo. Per il testimonial avrebbero pensato ai nipoti di Rin tin tin o Lassie, ma si pagherebbe una cifra insostenibile per i diritti d’autore.

Un parlamentare azzurro ha proposto ”gratis” nientemeno che il cagnolino Lulù della coppia Berlusconi-Pascale, che ha bisogno di ”distrarsi” dopo l’annuncio della separazione della coppia, ammirata a Matera nella passata campagna elettorale.

Basta ”abbaiare” e arriva in via Ridola. Cani e confetture a corona…”Crisc sont!” Garantisce APPeppino.E poi ridiamoci sù. Riduce distanza, preoccupazioni e ignoranza…