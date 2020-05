E’ bastato rispolverare l’icona dell’immarcescibile Fidel Castro, che invitava a fargli auguri, mentre era attorniato dalla companera Antonella che gli ha preparato una torta tropicale e da figli e nipoti che hanno intonato ” Quando calienta el Sol” dei Los Marcelos Ferial, per scatenare una miriade di ” Feliz cumpleanos e anta e anta…”. Il leader Pino Siggillino del movimento della chiave da 16 ”APPeppino” ormai è nella leggenda e per leggerla non può che inforcare gli occhiali, anche perchè ha deciso di accettare di guidare la brigata cubana che ha portato ”solidaridad y medicina” durante l’epidemia da virus a corona negli ospedali lombardi, in una missione contro il ritorno da febbri insettivore (malaria e similari) a Timmari di Matera. Lì infatti un altro companero, Paolo Grillaio, ha segnalato casi sospetti da puntura di ”zamredd” (zanzare), api, vespe, vesponi, calabroni, cavallette, bombi, pompi e pomponi che non si riesce a curare nè con le erbe medicinali, nè con il cortisone e nè con penicilline o stoppate della medicina tradizionali. Pino che ha sviluppato anticorpi dal fumo di trinciato tropicale alle essenze di papagna, già sperimentato in un campeggio campo di lavoro nella fazenda ” El Dindodero Talmone” di L’Avana, ha deciso di donare un quarto del suo sangue per un vaccino da sperimentare prima sulla filiera di carne vaccina e poi sulla popolazione timmaralla, come si dice in dialetto materano. Il progetto non poteva che rafforzare il rapporto tra Italia e Cuba con tampo di approvazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Si è mosso anche il movimento APPeppino con un vassoio di pasticcini con mandorle e fichi ” Los Timmarallos” , preparati dall’ottima Antonella, da commercializzare per la campagna da ”movimento contumaciale” altro che lockdown, lookdown, rockdown e altri anglicismi da avvocati Azzeccarbugli per non far capire nulla alla popolazione… E questa oltre a una operazione solidale, da eroe della Rivoluzione della Baia dei Porci, puo’ far riprendere lo spirito (almeno quello) del progetto MaterAvana che legò Matera a Cuba quasi 20 anni fa. Artigiani con Leo Montemurro pronti per una churrascada rievocativa. Mentre Michele De Rovellis, legale del Movimento, il responsabile piani quinquennali Stacchio Grieco,sono al lavoro per pianificare la cosa e per gli aspetti logistici, tenda canadese, stuoie e materiale scoutistico, ci si è affidato a Felice Tressanti per i collegamenti internazionali con il progetto Energheia. Coinvolti anche la ”pioniera” Antonella Presta per le esperienze mediche maturate in un campo al Rifugio D’Alema di Serra Pizzuta e l’attore e cineasta Antonio Andrisani per una selezione di film rivoluzionari tra medicina decottistica e culti e riculti della personalità.



Un lavoro polveroso come la ”Poderosa”, la vecchia Norton 500 che portò il ” Che” e lo scrittore Marcello Granado in Sudamerica e a tirar fuori ” I diari della motocicletta” diretto da Walter Salles. Andrisani pensa a un remake ” I diari della bicicletta” magari a pedalata assistita o del ” monopattino” per la solita storia truffaldina della città sostenibile. APPeppino è pronto e l’edicolante Franco Capodilupo è già pronto con la pompa a pedale e le pezze per le riparazioni di camere d’aria e copertoni. A Timmari le ”zamredd” pungono come nella foresta tropicale… Hai voglia a mangiare fioroni o, come si dice in dialetto ” T’ l’ mmongj u’ chlimm’r?” Hasta siempre APPeppino!