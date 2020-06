Puntuale ,più o meno come le cambiali di un tempo,è andata in onda sui social la seconda puntata del notiziario dialettale materano ”Tiggì Ergghiò”, in onda da un ”lamione” della Murgia. Una puntata, con un audience da mettersi alla ‘ recchia” , che sta facendo parlare ( e sparlare) anche tra i nostri compaesani aldilà dell’Oceano. Tant’è che la Cnn, il noto network mondiale statunitense, sta cercando di correre ai ripari. Ma ”cu r’per” (con i paraocchi) si fa la strada da casa ai campi, come facevano i muli della tradizione contadina, Martino e Bellino. E allora, in attesa che a Matera arrivino i dollari e forse Melania e Donald Trump , che sarebbe una bella botta di culo per l’asfittico turismo locale bloccato dal virus a corona, godiamoci in replica il notiziario https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1340529526143017&id=136113343590105&sfnsn=scwspmo&extid=ccA3u058WVPFpT78&d=n&vh=e



Questa volta la regia ha deciso per un avvicendamento (dopo l’esordi di Bruno Nicola Francione “Vrin l’attaur” ) affidando la conduzione del tg a Marionn Zannaun Quapasaun” la brava Marianna Vizziello che, forse per l’emozione, forse perchè ” u ‘llamper” dalla luce fioca prese da sotto ol traino e portate in studio,hanno procurato un iniziale disorientamento. E così l’ indicazione della ” Camera”, lamia o lamione, è andata a orecchio… con la brava conduttrice che si è arrangiata, prima di trovare la posizione giusta. Per l’occasione, accanto al logo della testata giornalistica, gli scenografi hanno piazzato sulla scrivania un bel tamburello, utile per le ‘matinate” che verranno o per intrattenere il pubblico in attesa di un servizio dalla regia. Spazio ” o ‘ntuzij” italiane sulla ordinanze regionali della fase 2…naturalmente, per non restare come al 2 di Luglio e la possiblità di andare anche a farsi una pizza a Napoli, raggiungere l’Ikea,Decathlon o Metaponto. E poi le news internazionali sul povero Floyd, il nero americano ucciso da una pattuglia della Polizia a Minneapolis che gli ha impedito di respirare. ” Amèr uagnaun…hanno commentato da casa. Non l’on fott sfiatè e ì crpèt..” che tradotto dal dialetto in italiano fa ” Povero ragazzo. Non l’hanno fatto respirare ed è morto”. Una frase del cantante Bob Marley sul colore degli occhi, citata dalla conduttrice. ha sintetizzato con efficacia la battaglia antirazzista in corso.



Ma spazio alle rubriche . Si comincia da ” Addo n’acchhiem ?’ , Dove ci troviamo ? alla scoperta di Matera, condotta da Piazza del Sedile dal vulcanico Ninzj Gabriel Zaffarogn, Raffaele Chiancone. Due gli eventi citati su,che videro protagonisti i materani. Riguardarono, nella seconda metà dell’ 800, l’eccidio del conte Giuseppe Gattini, al quale ”tagghior’n la chèp”, per essere rimasto insensibile alle richieste dei contadini che sollecitavano la concessione di terre, pascoli, mentre intorno il popolo era alla fame. L’altra portò alla decisione di spostare la festa della Bruna dal 2 luglio al 20 settembre e dintorni in occasione della Festa del co Patrono Sant’ Eustachio. Motivo? Non c’erano soldi e nozze e feste con i fichi secchi non si possono fare, per cui-nonostante le resistenze del comitato- si optò per quella scelta. Uno spiraglio anche per quest’anno, come ha auspicato la conduttrice? Niente da fare. La festa si farà-come già sappiamo- ma con i contenuti strettamente religiose, con la Madonna della Bruna che raggiungerà quartieri e borghi. Nel frattempo Ninzj ve r’t’lonn, va in giro nei Sassi sulle note di ” B’lard(i)n u’ mbriech d’ l’ App’nn(i)n” di Berardino l’ubriaco dell’Appennino o di via Pennino ?, per l’ennesima sbevazzata tra le cantine, u’ c(i)dder, di un tempo.



Dalla storia alle storie di cucina ….con il giovane e bravo Flavio Negus per la rubrica ” U vij d’ faer” (le strade dei campi) alle prese con i prodotti dell’orto, un bel mazzetto di aglio messo ad asciugare al sole, per parlare delle virtù del prezioso bulbo delle famiglie delle Liliacee. Aglio ”selvatico” , in tre varietà, utile per la cura del verme solitario, mal di denti, come disinfettante intestinale ma con una fastidiosa ”zaffata” d’alito che di questi tempi aiuti a tenere le distanze fisiche (non sociali) da virus a corona. Naturalmente se volete cimentarvi nella coltivazione o in cucina, spadellando l’aglio nella sartosc(i)n fate pure. Ma attenti alle zie che ospitate in casa, che hanno perso ” U’ r’t(i)dd” la ragione o rispondono a sproposito ” ogghij ” al posto di ” c(i)padd”, aglio al posto di cipolla. Perchè potreste trovarverla in diretta durante la conduzione del tiggì. E allora non resta che sperare nel bel tempo, con le previsione meteo tra ombrello e ombrellone, e la citazione dialettale ” L’occquh ca monch ‘ng(i)l stè” ( L’acqua che attendiamo è in cielo…”. E giù col diluvio. Importante che non piova troppo altrimenti sono danni per il raccolto. Di questo ne sentiremo parlare, immaginiamo, con le operazioni del raccolto quando si andava a ” P’sè u jrèn”. Un po’ di pazienza, perchè sento già l’aroma della crapiata da gustare nei Sassi e,sopratutto, a La Martella.

Buona visione e passaparola su Tiggi Ergghiò

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1340529526143017&id=136113343590105&sfnsn=scwspmo&extid=ccA3u058WVPFpT78&d=n&vh=e