Cinghiali residenti. E se li chiamassimo Brnett, Stacchiucc e Welucc?

Ormai fanno casa, bottega e ristorante in città, al rione Serra Venerdi e sono diventati come ”tre di famiglia”. Non sono abitanti temporanei come si diceva nell’anno di Matera ”capitale europea della cultura”, ma sono stanziali e meritano di essere trascritti nello ”stato di famiglia” del Comune di Matera. Per il cognome nessun problema: Cinghiale e per il nome tre nomi della tradizione materana, come Brnett, Stacchiucc e Welucc. La proposta, tra il serio e l’ironico, viene dal creativo Sergio Laterza che lancia in proposito un referendum consultivo, ma senza mettersi alla berlina (purtroppo è andata così) come è capitato per il santo co-patrono. Referendum o no viandanti e residenti già chiamano così quei rumorosi ungulati , invitandoli a battere altre contrade. Per ora sono specie protetta o sacra, come accade in India, dove buoi e vacche non si possono toccare. E poi il cinghiale, in attesa che parta la filiera della trasformazione, è parente del simpatico e succulento maiale. Pronti per i salumi di cinghiale dei Sassi? Con le carni doc del rione Serra Venerdi?