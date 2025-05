Che premi all’asta di finanziamento della lista di Antonio Andrisani & Michele De Novellis

Non ci sono solo le liste che sostengono i già noti cinque candidati alla poltrona di Sindaco di Matera. Ma in campo è scesa a latere anche una formidabile lista, composta da una squadra i cui coach sono Antonio Andrisani e il politologo Michele De Novellis. Tutti hanno almeno una lista e noi no? Ed ecco che qualche giorno fa, esattamente il 30 aprile l’hanno presentata on line.

Non prima di avere certificato che -come le innumerevoli altre liste, oltre 500 candidati, che dichiarano tutti di amare Matera, in una gara a chi la ama di più- loro non sono da meno. Ed ecco che a legittimazione del loro attaccamento esibiscono una serie di pubblicazioni “Arte dei Pastori, Bracco, Storia di Matera, Padre Marcello, Storia di Matera e altri libri. Oltre a due documenti, due prove documentali ineccepibili sulla loro appartenenza a questa comunità. Infine, dunque a fronte delle tantissime liste i due, dichiarano di non avere problemi sapendo bene a quale lista fare riferimento. Una squadra vincente, di cui leggono i candidati nel mentre ne mostrano il poster.. Matera è Matera in serie B. Che però poi sono retrocessi. Vabbè. Ma per fare una campagna elettorale servono fondi e loro confessano di non averne. Per cui con il video che segue ieri hanno avviato un’asta con cimeli offerti dai vari candidati sindaci. Anche se una telefonata finale sembrerebbe risolvere tutto. Trattativa riservata.

Buonasera, salve a tutti, sono in compagnia del politologo Michele De Novellis che ci ospita nella sua gloriosa tavernetta. La campagna elettorale è iniziata, è tempo dei candidati che scendono in piazza, nei mercati e stringono la mano a destra e a manca. Ma per noi non è un problema, noi abbiamo la nostra lista Matera e Matera in serie B, i candidati ve li abbiamo già presentati, però noi non abbiamo finanziatori occulti, più o meno occulti, alle spalle radio e televisioni che ci supportano e abbiamo bisogno anche noi di alcuni contributi. Quindi come si può contribuire? Potete abbonarvi tranquillamente, Curva Sud 50 euro e Curva Nord anche 50 euro, gradinata 100, tribuna laterale 120, tribuna centrale 150 e poi tribuna d’onore dove sicuramente accorrerete in massa tutti i notabili della città 200 o offerta libera anche superiore. C’è un dettaglio che lo stadio è stato abbattuto, non c’è. E qui si potrebbe pensare anche ad un sabotaggio. Ma per riuscire ad avere un po’ di contributi hanno avviato un’asta. Telefonate per fare le vostre offerte, per assicurarvi i cimeli che alcuni candidati hanno messo a loro disposizione. Una coppia di Topolino a Matera, firmata da ben quattro famosissimi personaggi dei cartoni animati: Pippo, Nicoletti, Bardi e Paperino. Un’agenda messa a disposizione da Pasquale Doria, è l’agenda di quando stava nella lista Matera Civica, ci sono tutti gli appunti e anche un appendice sulla storia del Conte Gattini. Il terzo cimelio è veramente una chicca, una rarità, e c’è anche un graffito rupestre, una rarità. E’ firmato da Roberto Cifarelli, è il primo mattone con cui è stato edificato il quartiere storico di Serra Venerdì. Poi abbiamo il cucu di Michele Casino e quello del figlio di Nicola Casino, che vanno in coppia. L‘ultimo reperto, una pianta della grande collezione di fiori e piante dell’Avvocato Santochirico, una pianta rarissima di San Mauro Forte. Nel mentre ai nostri battitori è arrivata una misteriosa telefonata dalla Provincia di Potenza, in particolare da Lauria, di una tale Putrella, che si dichiara interessato al primo mattone di Serra Venerdì, ma vorrebbe comprare tutto il rione, anzi tutta la città. I due sorpresi: “Si compra tutta la città? Sì. Allora abbiamo risolto i nostri problemi finanziari, grazie a tutti.” Alla prossima!