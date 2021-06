Niente doppi sensi … Ma Il commento, in una città come Matera, che nel modo di pensare e di esprimersi è immediata, è ricorrente quando ci si riferisce ai lampioni della rete di pubblica illuminazione del centro cittadino. E i globi in plexiglas, chiamati comunemente ”palle”, nascosti dalle frondose alberature dei lecci ormai illuminano poco perchè opacizzati dal tempo e dal calore delle lampade, o perchè ricoperti dagli escrementi di passeri e piccioni. Andrebbero sostituiti dopo quasi 30 anni di onorato servizio. Ma per farlo occorrono risorse, progetti o uno sponsor che voglia investire a Matera. Nel frattempo non sarebbe male provvedere alla loro pulizia interna ed esterna, con l’utilizzo di detergenti adeguati. Il resto lo faranno le potature autunnali…

