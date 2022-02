E se i presidenti Putin e Biden hanno tirato la corda prima che si potesse spezzare, facendo finire il popolo ucraino con il culo per terra, è anche merito dell’assaltatore Sergio Laterza che con il suo cartello ” No alla guerra” issato davanti al cinema Impero aveva minacciato di chiuderli dentro entrambi per rivedere ” senza posa” quella palla – per dirla con Paolo Villaggio- del chilometrico film in bianco e nero ” La corazzata Potemkin” di Eisenstein. Così non è stato visto che Sergio aveva aggiunto un approfondimento alla maniera sua denominata ” La cozzarrata Potemkin”. Un delirio di improperi o di goduria per quanti hanno visto l’anteprima su Laterzagram preceduta da una rassegna al fulmicotone infarcita di cartelli come ” Qui siamo tutti matti, Non so nulla, Basta e Fino alla Fame”. Niente hamburger ‘Mc Biden” e nemmeno ”KaviarPPutin”, ma solo spaghetti alla puttanesca che hanno indotto le delegazioni bleffanti a fare una pausa con un piatto di krauti e kartoffel della mediazione ”gasata” tedesca. Altrimenti ” Tutti a casa”, come riportava un altro cartello. Nella vicenda si è inserito anche il presidente della giunta regionale campana De Luca, che ha indotto Sergio a tirare fuori un cartello in napoletano ” Fatte coraggio, ca a vita e nu passaggio”. Inevitabili i ‘tanti auguri”, i ” Grazie”, ”in Bocca al Lupo”, gli incoraggiamenti che ‘andrà tutto bene” e cosi è stato con un equivoco ” tutti a casa”. A fare che? Ma a leggere o giocare ? Con ”Leggo?’ o resistere con un ” Tieni duro” finchè non ” E’ finito il Fessival” della mamma, della sorella o di Sanremo. E su questo ci fermiamo. Attendiamo cosa scriverà sul ” Manifesto” (il carattere tipografico è quello della nota testata comunista) a commento della sequenza dei ‘sit -in” di questi giorni. ” Contr’ordine compagni!” o ” Proletari di tutto il mondo Pu..nitevi”? Sono arrivati i rubli da Pu…tin? E il dollari da Bid..en? Sergio, ci vediamo davanti al cinema Impero e porta un altro cartello.