C’è P.I.L e P.I.L ma con Matera Gioca si diverte anche il ”ciuccione” grande

Potevamo dire di ”No” a quel simpaticone e giocherellone di Zio Ludovico, che abbiamo incontrato- contento come una Pasqua- allo spettacolo dell’eclettico e bravo Mika alla Cava del Sole? E allora, passata la domenica, abbiamo trovato il momento buono per divertici lavorando di fantasia su un annuncio che è tutto un programma…Con Matera Gioca, rivolto soprattutto ai ”Ciuccioni” grandi, come si dice in dialetto materano. Sì proprio quelli che salgono goffamente sull’altalena, pensando di mantenere l’agilità di un bimbo delle elementari, che fanno due tiri al pallone facendolo passare tra le gambe o con mamme e nonne che giocano alla Campana, restando in equilibrio precario su due caselle… Ma ci sono anche quelli che stanno sulle panchine, magari a ciondolare con il telefonino con quell’alienante mondo social che finisce con l’intristire. E allora c’è P.I.L e P.I.L che non sta per il Prodotto interno lordo o lardo, se il girovita è oltremisura e non osate fare la prova costume, ma per Pronto intervento ludico. A farlo il rubicondo e goliardico Zio. Divertimento assicurato e quando le vedete arrivare sul triciclo della goliardia( il LUMAcargo) sorridete e giocate pure…è tutta salute. Annotate giorno e ora per scendere in strada. E passate parola: butroni! Matera gioca vi farà tornare indietro, anche alle elementari se vi va…



L’INVITO DI ZIO LUDOVICO.

Matera Gioca nei quartieri quest’anno sarà un laboratorio di strada. L’obiettivo è ingaggiare prevalentemente giovani e adulti che più dei bambini ne hanno bisogno.

I bambini giocano sempre, hanno bisogno di altro.

Obiettivo primario di questo percorso in strada è far conoscere il gioco a chi pensa di essere cresciuto abbastanza, farli uscire di casa (che già questo è tanto) e…DISTRARLI dal cellulare…

Io sono sicuro che vi divertirete, le porte vi sono aperte ! Per troppo tempo vi ABBIAMO ATTESO, e se non siete venuti, veniamo NOI da VOI.

LUMACArgo, ludoteca mobile, vi aspetta