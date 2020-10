Ci facciamo conoscere da tutti, insomma. Che casino! L’eroe di questa campagna amministrativa materana che ha vinto il premio del “cacianaro d’oro“, ovvero il nientepocodimenochedeputato Miche Casino, continua a catturare gli onori della cronaca nazionale per le sue performance da cabarettista mancato e che non poco danno hanno arrecato al malcapitato Sassone.

La sua famosa scenetta alla ricerca di cosa avessero promesso a Paulooo…è ora finito tra le irridenti grinfie di Zoro che lo ha perculato in diretta nazionale su La7 nel suo programma “PropagandaLive”.

Certo che un rappresentante così a livello nazionale di Matera già Capitale europea della cultura è un pochino imbarazzante, o no?

Ma il nostro non è nuovo ad esibizioni della sua enorme cultura (intesa come conoscenza di ciò che si discute in Parlamento e su cui voterà) sempre su TV a caratura nazionale.

E’ successo a proposito del MES (meccanismo europeo di stabilità), si proprio quel famigerato prestito con condizioni capestro che ha rovinato la Grecia, di cui ogni giorno si parla in TV e che si vorrebbe propinare anche all’Italia.

Ecco il nostro deputato in questo video delle Iene (Italia Uno) in cui dimostra la sua totale ignoranza sull’esistenza dello stesso…..con la consolazione, però, che non era il solo nel servizio a non saperlo. Mal comune….

https://www.iene.mediaset.it/video/coronavirus-mes-parlamentari_769745.shtml?fbclid=IwAR21T21UrMT_XZDCEkFc3OeKHaj0z1mC7xBWjKaKNTHWlRL251AXUOI8kqw

Ma potrebbe consolarsi non dimenticando che qualcuno diceva: “bene o male, l’importante è che si parli di me”!