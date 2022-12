Caro Babbo Natale. Non è giusto, quante ”Spighe vacanti’…

I tempi cambiano e si scrive a Babbo Natale anche al Sud, dove la tradizione – non dimentichiamolo- è legata alla Befana e all’Epifania con i Magi che dopo aver fatto dei doni andavano via con tutte le feste. Almeno fino al 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate, e dell’avvio del Carnevale. Ma c’è poco da scherzare. La crisi morde e non da ora. Con l’Italia con poca autonomia decisionale visto che, dopo i tagli al gas russo, ci tocca comprare quello liquido statunitense e a investire in rigassificatori e a sperare che i tanti Stati del Sud del Mondo, che se ne fregano dei diritti umani, non decidano di chiudere i rubinetti – se dovessimo alzar la voce su quanto accade da quelle parti- e allora finiremmo in mezzo a una strada. Energia, bollette con guadagni stratosferici delle compagnie, anche di Stato, e con il Governo in silenzio o quasi. La letterina di ”papa Natale” Antonio Serravezza tira fuori tutto quello che non va anche a livello locale. Purtroppo la mediocrità delle ”Spighe vacanti” continua a ignorare quello che Matera è stato ed è con la sua cultura. ” Non è giusto”. Certo che no. E allora non resta che tornare a scrive alla Befana, che con la sua scopa spazzerebbe via almeno una parte di quanti sgovernano BelPaese e città, tra compromessi, piatti di lenticchie (senza zampone) e selfies di compiacimento a volontà. Tanto carbone, strameritato. E quello è a buon prezzo…Provvedi, Antonio.E auguri a quanti ti leggeranno da Matera a Cesenatico, da Tokyo a New York.



LA LETTERA DI BUON NATALE

Oggi è il 23 Dicembre, e mancano solo 2 giorni a Natale, io sono emozionato, nonostante tutto. Probabilmente non sarai abituato a ricevere lettere da persone che non siano bambini piccoli, infatti non te ne scrivevo una ormai da anni. Io non ho mai davvero smesso di credere in te, e soprattutto quest’anno, ho bisogno di farlo più che mai. I miei compagni di scuola mi ripetevano sempre che non esistevi, ma io non gli davo mai ascolto.

Tu eri e sei per me la vera magia del Natale; non per i regali, o almeno non solo. Eri la magia del mio Natale perché adoravo sedermi alla scrivania e pensare a cosa scriverti. Ma a me non dispiaceva. Adoravo pensare al posto in cui metterla una volta finita, perché doveva essere un posto speciale. Un posto visibile per te, ma non troppo, perché non volevo che i miei genitori la leggessero. Doveva essere una cosa solo nostra. Ed ora eccomi qui, a 73 anni a scriverti una lettera , ma questa volta non su un foglio. Lo sai, i tempi sono cambiati. Inutile dirti che è stato un anno particolare, l’hai vissuto anche tu giusto? É stato un anno così triste che sento il bisogno di credere ancora di più in te, o forse, di illudermi. Sento la necessità di tornare bambino, a quando la mia unica preoccupazione era cosa farti trovare vicino al camino di casa. Non è giusto non poter festeggiare il Natale con i propri parenti. Non è giusto che molte persone abbiano perso il lavoro, che non sappiano più come fare per tirare avanti. Non è giusto vedere tante attività fallire, dopo tanti sacrifici. Guardare negli occhi le persone e vedere solo tanta tristezza. Non è giusto togliere ai ragazzi la bellezza della scuola. E non è giusto privare i bambini della propria libertà. Privare i giovani delle serate con gli amici. É un virus che ci ha tolto tutto, e che si sta quasi divorando anche le nostre anime. É un virus che ha fatto soffrire tanto, che ci ha portato via le persone a noi care. Ed è per questo che ti scrivo, perché tra tanta rabbia, delusione e tristezza ora è arrivata anche la guerra, ho bisogno di vedere un po’ di luce in questo tunnel che sembra non avere una via d’uscita. E quella luce potresti essere tu, come quando ero bambino. Magari non l’hai mai detto a nessuno che esisti davvero. E magari non hai mai detto a nessuno che con le renne e gli elfi puoi mandare via tutto questo. Forse ho ragione , non lo so, ma ti prego, se non è così non voglio saperlo. Ho bisogno di crederci, di avere qualche speranza, anche se illusoria e banale. Vieni presto, io ti aspetto, come ogni anno, con lo stessa energia ed emozione di sempre. Con affetto …un nonno che non smetterà mai di crederci!