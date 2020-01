Poche mascherine in piazza Vittorio Veneto a Matera, di domenica mattina, e una gradita e festosa presenza. Quella di ”Franceschino” con carrozzino e coriandoli e un nuovo copricapo, in sostituzione della tradizionale paglietta con fiori di ‘margherita’ e stelle filanti. Per tutti, sopratutto per i piccoli, un sorriso e una foto ricordo. E’ un assaggio di carnevale in attesa del cartellone o dell’animazione di strada a ridosso del giovedì e del martedì grasso, senza dimenticare le ”matinate” che allegre brigate portano un po’ ovunque nel solco della tradizione. E’ carnevale, spazio a sorrisi, selfie e colori.