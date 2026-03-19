Carburante alle stelle? Un pieno di IpIp Hurrà e il portafogli piangerà…

Si ride per non piangere visto che per ora il prezzo di benzina e gasolio per ora non diminuirà o accadrà con il contagocce, come è tradizione, nonostante il decreto del governo che ha destato non poche perplessità https://giornalemio.it/cronaca/calo-prezzo-carburanti-governo-fermo-alla-pompa-e-la-guerra-continua/. Ma c’è il nuovo carburante dell’ilarità che promette faville, tirato fuori dalla creatività del grafico-benzinaio (in questo caso) Sergio Laterza, sempre pronto a girare e rigirare dal lato giusto anche situazioni disperate. Certo ci ha giocato con quella lettera ”H” che c’è e non c’è e che potrebbe preludere alle pompe a H-idrogeno. Quando? Dipende dallo stretto di Hormuz, un’altra H, se si allarga o si restringe. Per ora si vedono solo le stelle di David e quelle a strisce di Israele e Stati Uniti, i Paesi con governi guerrafondai, che tirano dritto con alleati- in questo caso hanno preso le distanze- allineati e coperti. Pronti,quando (forse) sarà il passato il pericolo e si giungerà (chissà) a un compromesso con l’Iran e i suoi amici ( Russia e Cina) che godono del transito libero delle loro petroliere. E l’Italia? Pronta a cantare Ip Ip Hurrà tra 20 giorni, a scadenza del decreto carburante. Sergio Laterza,ne siamo certi, pronto a fare il pieno di carburante con un rabbocco di H,HiHi con gli ottani di risa e pianti. Automobilista ”servito”, ma il portafogli piange, nonostante le lacrime di coccodrillo governative…

