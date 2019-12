Avete voglia a sparare a zero su Comune, Regione, Sanità,Fondazione, Capodanno Rai e via esaminando, quando impazza il ”chiatrone”, il freddo polare che spazza via Ridola e i fumi dell’euforico eventificio dell’anno da capitale europeo della cultura 2019, non resta che ballare il ”casatschok”. La celeberrima canzone di Dori Ghezzi di 50 anni fa… ispirata all’arcinota”Katiusha” , ma che nel brano italiano fa riferimento al piccolo cosacco che insegna il suo ballo a chi vuole entrare nella steppa. E qui quelli della sezione APPeppino di via Ridola, che per esigenze climatiche si riuniscono dentro e sull’uscio del negozio di ottica di Vito L’Evangelista, hanno cominciato a battere denti e piedi propri come i cosacchi del Don…donn’ Antonio, don Raffaele, don Vincenzo, donna Brunella e via danneggiando. L’allusione di protesta, non violenta per adesso, e ai nomi che girano e raggirano per le prossime comunali. E così, mentre Vito si trincera dietro un lapidario ” Va’ v’losc, va va… vatt(i)nn” (Andateveve…e di corsa), il piccolo cosacco della stepposa via Ridola, Stacchio Grieco, se ne sta sornione come un orso siberiano in attesa che – tra una zecca e l’altra- qualcuno passi vodka e caviale. Alle sardine non ci pensa proprio…Al massimo paste con le sarde, preparate- se non ha dimenticato la ricetta- dal leader APPeppino . E’ già perchè il leader Pino Siggllin ha avuto, nella Prima Repubblica, trascorsi in cambusa su una baleniera nel mar Caspio per dimenticare una pesca fallimentare di pesci rossi, quando le giostre per la festa della Bruna sostavano in piazza Firrao, proprio ” o ‘cust” della federazione del Pci. E poi c’è Antonella Presta che per colore dei capelli e carnagione è stata invitata o costretta per il bene del movimento, come dice l’avv. Michele De Rovellis, a incidere una nuova versione del “Casatchok” a 50 anni da quella di Dori Ghezzi e a 40 dalla interpretazione di Dalida… Rivisitazione d’obbligo del testo con il ballo della stecca…e del look di Antonella. Ci lavorerà sopra, proprio nella notte di Capodanno, il regista,critico, sceneggiatore e via ballando Antonio Andrisani, tentato dalla nuova esperienza di piazzadanza. Naturalmente la voce gira e da APPeppino sono pronti a un giro di pista senza catene. Niente ballo del mattone, ma del ”chiatrone”. Avanti con chitarre e balalaike.