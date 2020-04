Puntuale come un orologio, alle 9.30 un’anima buona, Vito Losignore, barbiere di lunga data, si premura di portare sorriso e ristoro all’edicolante e bersagliere di via Ridola Franco Capolupo. Un caffè nel bicchiere di plastica, caldo caldo,con zucchero e cucchiaino, per continuare una giornata cominciata presto per l’arrivo della clientela della zona o in transito. E tra questi anche Vito Losignore, che attende di riaprire l’attività al negozio di via Alessandro Volta. Un argomento, quello della riapertura, che si conclude con lo scontato auspicio: ” Si dessero una mossa, che va sempre peggio…”. Un caffè e l’arrivederci a domani. Bravo Vito. E gli altri? Amici, simpatizzanti e direttivo del movimento APPeppino sono in Quaresima o in Quarantena ? Sono attrippati o a dieta? Ma ne hanno cuore verso una vedetta, come Franco Capolupo, che sta in trincea da due mesi ? E Pino ”APPepino” Siggillino è passato in clandestinità o è alle prese con le allergie da ‘ ervavint”? O ”parietaria” come si dice in italiano. E meno male che la solerte consorte Antonella Ambrosecchia si è messa alla recchia e ha impastato una ciambella. Poi? E l’altra Antonella ,Presta, che si era impegnata per uno sfilatino alla mortadella e galbanino? Stacchio Grieco per far recapitare una bottiglia di rosso ”Traion” d’annata? Vito L’Evangelista che alza la saracinesca che doveva far preparare una crostata all’amarena e alla pesca? Michele De Rovellis per un tortino arancione , a spicchi di arancia, come il pallone da basket per ricordare i successi della Bawer? Silenzio anche da Uccio Altezza (niente, il correttore di windows non ne vuote sapere) con la guantiera di ”pastarelle” pasquali dimenticate a La Martella. La sezione sembra ancora chiusura nel Purgatorio…Purghe? Lontane quelle staliniane che stia facendo effetto la magnesia SanPellegrino, dalla sera al mattino? Puo’ essere…E la carta rotola, rotola, rotola.