Buone Festeee…..con Laterza United colors of Panetton

Il colpo d’occhio è di quelli da mille ghiottonerie e quando si tratta di Natale, Capodanno ed Epifania largo ai sapori dell’allegria. Come ? Ma con una fetta di panettone della premiata forneria Laterza,che con sapienza ironizza e sferza i palati fini. E così ha tirato fuori la linea ”United colors of panetton”. Ce n’è per tutti i gusti: dall’impasto con i canditi all’uva passera…come ricordano i goliardi da caserma, farciti al cioccolato, al tartufo al pistacchio per i devoti ai santi Teopista ed Eustachio, al miagolio rimato dei gatti e agli esperti in libagione da AlèèèMagna. Il costo? Ed è qui la sorpresa. Le opere d’arte vanno apprezzate per quello che valgono, anche se sono lievitate sul web. E poi una fetta dell’unità dei colori del Panettone si accompagna con spumante, lenticchie e zampone. E se vi piace il cotechino non dimenticate un litrozzo di vino. Il nostro creativo, statene certe,ne sta preparando di Fini ed Extrafini…