Per altri la reclusione del virus a corona è a casa o in tavernetta, facendo la spola tra divano, tavola, letto, tv, computer in un clima da stress ripetitivo che se non troverà valvole di sfogo porterà qualcuno, come si dice in dialetto materano, a ”uscire di senso” o a darsi ” d’ che o’ parat” di testa al muro. Ma per Franco Capolupo, edicolante materano di via Ridola, l’uscita al chiosco è una valvola di sfogo tra un saluto fugace, l’acquisto di figurine , di un giornale e il latrato di cane che non ne vuole sapere di rientrare. Mancano le riunioni degli iscritti del ”politburo” del movimento APPeppino, che si fann vivi via chat o con una telefonata. Niente caffè. Ma gli auguri ci stanno tutti , dietro alla mascherina o via web. Franco ci tiene alle tradizioni e vi manda una ”pannaredd” piena di speranza. Gatta ci covid…19. Del resto il 2020 era un anno bisesto e funesto. Buona Pasqua