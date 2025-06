Bunga Bunga Amarcord…Bari pronta alla satira

Sempre di moda quell’intercalare goliardico di Super Silvio con quelle serate ad Arcore, raccontate anche nelle aule di Tribunale, da ragazze pronte a divertirsi e a far divertire ospiti e frequentatori del fondatore del partito degli azzurri. Tant’è che il materano Gianni Maragno appassionati di fatti locali e nazionali, non aveva esitato a lavorarci su alla sua maniera tirando fuori un lavoro finito negli annali della Storia godereccia del Belpaese , del quale abbiamo parlato in passato in un servizio da un testo che per motivi tecnici si è riprodotto da sé https://giornalemio.it/satira/spermacchioni-allultimo-bunga-bunga-maragno-andrologo-premonitore/. Scherzi del Silvio nazionale,pronto riderci su? Chissà. Lo attendono ”spiritualmente” a Bari martedì 10 giugno, presso l’Archeoclub di via Giuseppe Pellegrini 53 per la proiezione del film del regista Gianni Maragno ” Ballata per bunga bunga e orchestra” . Seguirà l’intervista con l’autore dell’ex giornalista Rai, Tito Manlio Altomare.