Detto e fatto e la nostra brava attrice materana Lia Trivisani, con la contagiosa simpatia ed efficacia espressiva che desta più di un sorriso, lo dice anche a ”capatost i c(i)tugn” (testardi e incoscienti) che devono restare a casa per evitare il contagio da coronavirus. E lo ha fatto alla maniera sua, da donna ”assennata” di esperienza rivolgendosi o’ famm’n mattar(i)s , a cominciare da B’rnett (Brunetta) che invita a non lasciare le mura domestiche per non preoccupare la figlia. ” B’rnett nan assI). Stott à cos’t. Nan m facionn arrapiè… Stè d’ aspttè… Iè britt” . Un invito a non uscire di casa, a restarci con una benevola esortazione minacciosa…”Non farmi arrabbbiare. C’ è da aspettare. C’è una brutta situazione in giro”. Impressioni che lasciano spazio a commenti venuti da quanti operano in prima fila e rischiano la vita per salvare quella degli altri. Come una amica di Lia, infermiera dell’Ospedale Madonna delle Grazie, preoccupata per la noncuranza e superficialità di quanti girano senza protezione e magari, come gli anziani, che leggono i manifesti mortuari…E un giorno, vista l’incidenza del coronavirus, la cosa (auguriamoci il contrario) potrebbe toccare anche a loro o a parenti ed amici.

E così Lia ha raccolto provocazione e invito girando un corto di due minuti e mezzo affidato ai social #stattiacasa e#liatrivisani con la raccomandazione a ”mettersi la mascherina, sempre”. E Lia di consigli ne dispensa eccome per invitare donne come ”B’rnett” a tenere vivo il focolare domestico, mettendo da parte anche la cura della bellezza a cominciare dalla tinta dei capelli ” La ricrescita-dice. la t’n(i)m tutt quont”. E poi le considerazioni sulla situazione economica ” Stem senz na l(i)r tutt quont. Iè britt, Ma ffè passè cuss periodo…I pa’ ma jess cchhiù ffert. S(i)m fott la uarr”. Siamo tutti senza soldi. E’ nera. Dobbiamo far passare questo periodo. Dopo saremo più forti. Del resto abbiamo vissuto le brutture e le miserie della guerra”. Poi le coloriture e l’amara constatazione che ” A noi non ci tamponano… e dobbiamo stare in casa, perchè potremmo trovare qualcuno che ci puo’ contagiare”. ” Ma’ me stè jund- continua Lia che accarezza un giardino pensile realizzato in una cassetta di legno. Put’ acchiè na persaun ca tan la frav e t’ put msckè il viruss”. Pronunciamento con una ammonitrice doppia ”S”.



Un riferimento all’autorevolezza di Papa Francesco, che di terza guerra mondiale aveva parlato in passato, e che ha ricordato come dobbiamo remare insieme perchè siamo tutti nella stessa barca e potrebbe rovesciarsi. ” L’ho dutt pure il Papa- ammonisce Lia-Stem titt int à na ”bborch…amman la t’mbet…pugghj i s’ nghpplasc la bborch? Ma stè farm, fermi fermi”. Sulla terra ferma è a casa più facile, ma in mare con la tempesta è più difficile. Lia allora consiglia a Brunetta di mettersi ai fornelli e di preparare buoni piatti per il marito fino a saziari ed ad appisolarsi sul divano ” …ca tonn s’ò abbttè c’ò str’mmlè sap o d’ven…” e appena si sveglia, dopo la digestione, stessa terapia ”così non litigate- aggiunge- e state tutti in pace”. Quanto alla bilancia, al peso e al sovrappeso non fa nulla…Quest’anno la prova costume è saltata.



Non poteva non mancare il riferimento al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, che non è premier, carica (e lo ricordiamo ai somari) che nell’ordinamento italiano non esiste. ” Quando il ‘Conte”ci dirà ”ca’ pt(i)m assì, tonn m’assì- precisa Lia. Nan facionn la skikkiont. Quont mess. Stott à cos’t”. Quando Conte ci dirà che potremo uscire allora potremo farlo. Ascolta, sii responsabile. Quante mosse…resta a casa. E metti la mascherina. Chissà che alcune di queste battute non possano finire in bocca al sostituto procuratore della Repubblica Imma Tataranni, per il secondo ciclo di puntate che ha promosso Matera e altri centri della Provincia, con tante genuine risorse locali valorizzate da Blu Video e da Geo Coretti. Non ci resta che attendere. Br’nett per ora, come suggerisce Lia, può rivedersi su Raiplay le puntate della prima serie. Per ora “stot’v a ches. Restate a casa”. E se lo dice Lia Trivisani sarà più sereno il domani…

Il Link del Video