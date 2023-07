Benvenuti all’oasi di via Moro…E usate la bussola

“Benedetto Figliuolo…” avrebbe devoto il parroco o il prevosto di mezzo secolo, incontrando ragazzi sbadati che smarriscono la via e cercano conforto. Ma è passato oltre mezzo secolo dai tempi di Peppone e don Camillo, in quel di Brescello, e i social offuscano la mente. Benedetto Antonio…piazza della Visitazione è un cantiere recintato da quattro mesi, per farne una piazza intergenerazionale dotati di parcheggi interrati e spazi di incontro con quella di piazza Matteotti che sarà cantierizzata da lunedì 24 e fino al 10 settembre. Smemorato…Una cosa è certa è che i bus urbani ed extraurbani, come accade per la festa del 2 luglio, attendono o lasciano i passeggieri in via Aldo Moro e dintorni. Disagi? Certo . Come i pellegrini che si perdono nel deserto e cercano disperatamente un’oasi per dissetarsi, magari al terminal ( parola impropria, visto che non ci sono pensiline) e che la biglietteria con i servizi, pur completata, non può essere aperta perchè l’Amministrazione comunale di Matera non ha ancora provveduto alla gestione. E allora Antonio, Serravezza naturalmente, tu che ha girato il mondo coinvolge i carovanieri del deserto con dromedari e cammelli per rimediare. Del resto beduini e cammelli ci starebbero bene a Matera, spesso set cinematografico per la Gerusalemme dei nostri giorni.E magari potrebbero sistemarsi proprio nel parco intergenerazionale, tra palme, ruscelletti, noci di cocco e liane per coprire l’avveniristica ma ingombrante sagoma della stazione ferroviaria. In carrozza…Pardon, in groppa, viaggiatori l’oasi di Matera è un miraggio da calura estiva.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Dove si va? Dove andiamo? Dove si va si va non si sa. Nessun cartello, nessun avviso poveri noi, poveri turisti…dove sono i pullman? Qui in piazza della Visitazione è un deserto anche perché c’è solo un gran solleone. Quei poveretti che non lo hanno letto sui media sono allo sbando e riuscendo a sapere da qualcuno di passaggio sono inferociti perché devono raggiungere il terminal di Matera nord, dove li aspetta una bella sala d’aspetto refrigerata con vendita di bibite fresche. Un miraggio solo un miraggio come capita a chi si perde nei deserti africani. Un’estate da ricordare in tutti i sensi!

Antonio Serravezza

La foto del servizio è tratta dal sito https://www.getyourguide.it/dubai-l173/dubai-safari-mattutino-in-cammello-e-colazione-all-oasi-di-al-marmoom-t408481/