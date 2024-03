Batoste…per Djokovic e son lacrime di coccodrillo

Quando Sergio Laterza scende a rete, non importa se con la racchetta da tennis, da padel o da ping pong, non ce n’è per nessuno. E lui, dalla lacrima centellinata, che viene fuori con il soffritto di cipolla, ha colto l’occasione della sconfitta del tennista Novak Djokovic con l’italiano Luca Nardi ( 123° nella classifica mondiale) al torneo Indian Wells, in California, per registrare la nuova essenza dei profumi Batoste. Naturalmente, marchio registrato, e distillato alle lacrime di coccodrillo…nel senso che sono vere e stavolta raccolte in una tanica da 10 litri, perchè quando si esce fuori da un torneo sono migliaia di dollari che finiscono in pasto ai coccodrilli, alligatori, caimani e via paludando. Laterza, per questo lancio, ha curato tutto fin nel minimo dettaglio, compreso il logo sulla maglietta: con il coccodrillo verde di bile (naturalmente) che azzanna il poveraccio di turno, preferendo la carne al sangue. Simbolo macabro. Ma no sono state solo ” Batoste” e vere lacrime di coccodrillo, fino alla prossima vittima. Il costo al flacone? Non vorrete mica pagare l’essenza del piagnisteo delle sconfitte sulla terra battuto, con quello lacrimevole di un ”battuto” di cipolla? Magari quella di Tropea o di Acquaviva delle fonti, con quel ”fastidio” oculare di vino (scrive pure tutto attaccato) che lenisce anche le Batoste…