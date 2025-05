Basta parrucche, finita l’era dell’amore…volano stracci, corna e anatre…

Ed ecco puntualmente giungere un nuovo commento a caldo della fase della campagna elettorale per la scelta della nuova amministrazione di Matera da parte della premiata ditta Antonio Andrisani & Michele De Novellis. Diciamo che la situazione si presta alla grande. E spesso la realtà toglie il mestiere alla satira. Così, finita l’era dell’amore….seguita dalle corna di qualche migliaio di elettori…i nostri esponenti della lista “Matera è Matera in serie B” dismettono le parrucche variopinte ed indossano un nuovo copricapo che vorrebbero più in linea con il Bue materano….ma sanno tanto di renna. Ma non andiamo per il sottile. E preso atto che volano stracci e anatre zoppe…. si premurano di accertare che è vero l’anatra zoppa c’è…e la fanno anche vedere con un bel gesso in evidenza. Quindi, nel caso che questa strana creatura dovesse materializzarsi nel consiglio comunale con la vittoria di Nicoletti i nostri eroi si portano avanti con il lavoro ed interrogano i materani. Proponendo loro un vero e proprio sondaggio: chi saranno i cinque o sei consiglieri comunali di Cifarelli che passerebbero dall’altra parte per sostenere Nicoletti? E giù con la lettura dei 18 già eletti! A voi l’ardua sentenza! Con ammonizione finale: “ e non venite a dire che non ve l’avevamo detto”! Ascoltateli per credere.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.