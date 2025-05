Avete visto il Ginosauro? Ricompensa di 5000 euro…

L’avviso comparso qua e là nel centro di Matera ha destato curiosità e la ricompensa di 5000 euro è davvero allettante. A patto di rintracciare il Ginosauro…. Il dinosauro della vicina Ginosa? A quanto pare appartiene alla famiglia dei Dinosauri, specie che non si sarebbe estinta come gli altri grandi rettili del passato. Sarebbe scomparso da Matera il 18 novembre 2024. Chi ha notizie si faccia avanti all’indirizzo e mail CercasiGinosauroofficiale@gmx.com. Come riconoscerlo? C’e un disegno…. E un identikit . HA 66 milioni di anni, alto 2,20 metri e pesa 10 tonnellate…Naturalmente è affamato. Dove si nasconde. Non di certo per il Corso. Nel parco della Murgia, magari diretto alla Cava Pontrelli di Altamura dove ci sono centinaia di orme dei suoi predecessori. ‘’Missing’’ per il Ginosauro e se lo incrociate fotografatelo. Pubblicheremmo volentieri le immagini. Sarebbe un attrattore turistico , e non solo per Ginosa, come il mostro del Lago di Lochness, che ogni tanto viene avvistato .