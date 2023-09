Arrendetevi! Maglia a Zelenski dal soldato Laterzov

E’ partita dalla fortezza del castello di San Basilio di Pisticci, sulle sponde del fiume Basento, dove prosegue la controffensiva creativa del ”Moon Box” ,l’idea di avviare la campagna di comunicazione ideata da Sergio Laterza “Laterzov” per dare uno scossone là bbass…a ridosso del Dombass. E così quel logo ”Arrendetevi” è diventata la nuova divisa, la t-shirt se vi piace l’inglese, inviata al presidente soldato dell’Ucraina Volodymyr Zelensky che…a giudicare dalla foto l’ha subito indossata, destando la dura presa di posizione dell’antagonista russo Vladymir Putin che non avrebbe gradito la richiesta- invito. Per farla breve Sergio Laterzov è al lavoro per rimediare con una nuova maglia by partisan, che potrebbe indurre a una tregua, alla pace o alla controffensiva, con la dicitura in cirillico “сдаться sdat’sya”. Un muro contro muro sotto il segno di ” Arrendetevi”, accompagnato da litri di vodka ”Setispescov…” . Su questo si può stare sicuri nessuno dei due ci tiene a mollare, visto che sono fans della buonanima di Jim Morrison che scriveva e cantava “Non arrenderti mai, perchè quando pensi che sia tutto finito è il momento in cui tutto ha inizio”. E finchè ci saranno i proventi di petrolio e gas, con le sponde alternative, e il sostegno Nato i sostenitori della guerra non si arrenderanno…Soldato Laterzov, di vedetta!