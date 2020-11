Stacchio Grieco, responsabile piani quinquennali del Movimento APPeppino, quello della ‘chiave da 16′ ormai si è spazientito. Senza attività politica, acute analisi, mozioni d’ordine per dirla con l’ex segretario dei Progressisti Michele Saponaro e confronto sul “Tutto e sul Nulla” la cera s’ strusc (si consuma) e la processione non cammina. E in questo periodo di casino o caos, se preferite, per le elezioni negli Stati Uniti, di un silenzio da virus a corona in Russia e in Cina e di chiusure a doppia mandata in Europa e con i lucchetti a serratura ”aperta” in Italia si attende uno ”straccio” di documento, di direttive sul modus operandi o viventi per capire se il tampone sarà tamponato o se bisogna stare, è il caso di dire, alla Speranza…che esca una nuova edizione riveduta e corretta di libri postumi, protocolli e capocolli sulla ”ridolamia”, l’epidemia di via Ridola da virus a corona. ” Che faccio resto o me ne vado? La cera s’ strusc… si chiede Stacchio- davanti all’edicola di Franco Capodilupo, che indossa una impeccabile mascherina a doppio tessuto quadrettato, biancoazzurro a tifare Olimpia e Materacalcio”. Su watsapp arriva la risposta amena che ” La pazienza è la virtù dei forti”. Ma non …E così l’attesa finisce con un ” Fatemi sapere…Ma i problemi aumentano e il popolo aspetta direttive”. Messaggio inviato via social alla sezione, in questa fase difficile per la città, il mondo e la Nazione. All’ascolto in viva voce … sono il leader Maximo, Pino ”APPeppino” Siggillino, che è impegnato in non si sa in quali elaborazioni di strategie condominiali, tra via Buozzi e via Ridola, dopo la comparsa di un cinghiale senza nè arte e nè parte, Vito l’Evangelista che tiene gli occhi ‘sckaccati” (spalancati in italiano) per le lezioni di didattiche a distanza sul larga banda e banderuole. E poi il veterinario Felice Tressanti che è alla ricerca -come un pastore- del movimento di gregge anti virus a corona, altri sono alla scelta della mascherina alla moda per uscire dopo le 22.00 diretti alla Grotta du ” Mattvogghjj” mentre le donne Antonella e Antonella rinviano al ”ficcilatidd” dell’Immacolata la presenza continua presso la sede del Movimento. Stacchio, sentimi a mmè: La cera s’ strusc…