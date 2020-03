Sta lì nell’edicola a ”chiatrè d ‘ frudd” ( a patire il freddo) e svolge un servizio insostituibile insieme alla farmacia e alla tabaccheria di via Ridola. Una strada del centro deserta, da coprifuoco procurato dal virus a corona.

E Franco Capolupo, attivista del movimento APPeppino, bersagliere e tifoso dell’Olimpia Basket, per il ruolo che svolge anche di vigilanza della zona, all’incrocio con via Alessandro Volta, merita attenzione e ristoro.

Tanto più che il negozio di ottica di Vito L’Evangelista è temporaneamente chiuso. Serve tutti i giorni un caffè fumante e duraturo, visto che i Bar sono chiusi.

E allora thermos vecchia maniera. Generi di conforto e caffè. Magari una ciambella preparata dalla consorte Antonella e pane e mortadella portato dall’altra Antonella… Sigarette, libri e giornali, sarebbe paradossale, non ne servono.

Stacchio Grieco una bottiglia di ‘’ Trajon’’ d’annata potrebbe portarlo, soprattutto adesso che piove e fa freddo e il termometro di via Ridola, con o senza mascherina, è al ribasso. Perciò ‘’ Accapucciamoci’’ dietro all’edicola.

E’ andato il 2019 ed è arrivato, ma non è ancora passato il covid 19. Ci vuole un caffè.

Pino, Siggillinoooo, APPeppinooo… a squarciagola come la caramella Ricolaaaa, ti aspettiamo in via Ridolaaaaa.