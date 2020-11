Li abbiamo trovati davanti alla sede della sezione di via Ridola, gli iscritti del movimento della chiave da 16 e dalla tessera militante n2, ma del leader Massimo Pino ” APPeppino” Siggillino nemmeno l’ombra del loden color cammello, che consegnava le ”truppe” scudocrociate di una stagione della Prima Repubblica con Mastella e De Mita a far di calcolo, strategie ed elezioni anticipate. Vito e Stacchio hanno guardato l’orologio fermo a una ”comparsa” di qualche sera addietro, ma nel finesettimana non si è visto il leader o ”lider” per risparmiare sul dittongo anglicista. “Eppure è domenica, c’è il sole -ha detto Vito l’Evangelista, che sta commentando le vicende a contagio largo della ”repubblica indipendente” Altamura dove ognuno fa quel che gli pare, salvo a prendersela con la povera sindaca Rosa Melodia. C’è da mettere a punto analisi della politica e del sangue, rosso o blu o biancoazzurro che sia, con le stelle o senza, per non stare alla finestra e vedere cosa possiamo fare con gli incentivi al 110 per cento di rimborso. Quasi quasi scriviamo a Chi l’ha visto ? per un sopralluogo in via Buozzi. Non vorremmo che sia impegnato nel preparare il cinghiale. Se è così, stiamo tranquillo, perchè i compagni e le compagne non si dimenticano quando si tratta di mettere tavola, anche con la mascherina in presenza e come tovagliolo, naturalmente”… Una battuta che ha fatto sorridere Felice Tressanti, veterinario d’assalto, alle prese con un possibile obbligo se anche il presidente della giunta regionale Vito Bardi dovesse seguire, con una ordinanza, la decisione del collega veneto Luca Zaia che ha coinvolto i veterinari nella effettuazione dei tamponi. Del resto Uomini, cani, gatti, pecore, podoliche e cavalli appartengono tutti al regno animale. Il ragionamento non fa una grinza… Sta di fatto che da APPeppino nemmeno una voce o un sms, nonostante una telefonata andata a vuoto prima di abbassare la serranda o saracinesca, se preferite, della sezione.



Ci pensa Stacchio a rassicurare, mettendo a tacere strane voci su una febbre da “butronite casalinga”. ” Lo conosco – dice Stacchio – sta bene e si farà vivo. Ha un ruolo istituzionale da svolgere e la elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti di sicuro lo ha coinvolto nella maratona televisiva, tant’è che sta lì in poltrona e a nulla è valsa la ”tortiera” preparata da Antonella per farlo smuovere. Si è alzato solo per i bisogni corporali e per una sigaretta. Comunque attendiamo relazione e mozione d’ordine. Del resto i nuovi rapporti con la Russia e con Putin e, più avanti, con la Cina di Xi JinPing passano da qui, anche in assenza di vaccino”. Vaccino? Influenzale, naturalmente, per il virus a corona c’è tempo…