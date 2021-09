Pnrr contagioso e ricetta Draghi per la ripresa che invita a investire…La fotografia è di ieri e abbiamo atteso a pubblicarla, per capire se transazioni e caparre di finanza locale vociferate tra la Civita, via Ridola, piazza San Francesco d’Assisi e via Cererie e, addirittura a San Salvador, la repubblica della moneta virtuale ” à la carte” dei bitcoin abbiano un minimo di fondamento. L’immagine di Pino ” APPeppino” Siggillino in attesa di entrare, lungo la scalinata di ingresso della cara e vecchia ” Popolare del Materano” ,oggi Bper, ha alimentato non pochi interrogativi. Pino di sogni nel cassetto, coltivati tra un pisolino e l’altro, ne ha tanti. Non si è sbilanciato più di tanto, limitandosi a dire : ” Sono qui per comprare…”. E l’importo, il settore ? Anche qui secco e sibillino : ”Ho un grosso affare tra le mani, che non posso lasciarmi scappare…” Inevitabile equivoco triviale, tanto più che si è recato in banca senza essersi consultato con il responsabile Piani quinquennali del movimento della ”chiave da 16” Stacchio Greco, che ha lavorato per anni in altro istituto di credito nella piazza più avanti.



” Con Stacchio, Uccio che è un imprenditore, Vito che ha una visione lungimirante, con Michele che è ferrato in procedure legali, Antonella che ne capisce di pari opportunità – dice Pino- ne parlerò al momento opportuno. E,naturalmente, con mia moglie Antonella alla quale ho accennato qualcosa. Vediamo. Sarà, comunque, un investimento che lascerà una traccia e un ritorno economico per la città. Ci tengo a lasciare un segno…” Del suo passaggio, naturalmente. Ma è presto per lasciti testamentari. APPeppino sogna e riflette da una postazione stimolante che è la poltrona di casa, testimone dei fasti di Matera capitale del divano e ora della susta, sinonimo dialettale dell’abusato binomio ”sostenibilità e resilienza”. E questa è una traccia del possibile investimento. Ma calma. Anzi, riposateci sù. APPeppino non ha fretta…