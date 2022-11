APPeppino a mezzo busto…Si prenota

Levi, Guerricchio, Stella, Duni…a mezzo busto in un vialetto della villa comunale di Matera, a ridosso dello spazio giochi, e un altro da aggiungere da qua a cent’anni. Giuseppe ” APPeppino” Sigillino si mette in fila, a schiera, e chiede agli amministratori di oggi e di domani di ricordarsi ”quando sarà” di un cittadino che è la memoria storica del glorioso partito dei lavoratori (feste dell’Unità comprese) e di tanta parte della storia dell’istituto per geometri, raggiunto a piedi tutti i giorni . Altri tempi. Ma è una memoria che non è andata persa ed è confluita nei dibattiti e nelle acute analisi del movimento della chiave da 16 ”APPeppino” che opera nella sezione all’aperto – e senza preclusione alcuna-di via Ridola. E quindi un busto in villa, tra i materani illustri ci sta tutto. La simulazione serve a ricordare e a impegnarsi. Naturalmente ” la sezione” e non solo prepara candidatura e segnalazione e si mette in lista per ”non perdere la priorità acquisita”, come ci si sente rispondere quando si contatta il centralino della pubblica amministrazione. E così lo staff legale – finanziario del movimento, composto da Michele De Novellis ed Eustachio Grieco, con la supervisione di Vito Evangelista sta preparando proposta e richieste. Ci vorrà del tempo visto i contatti che il leader Pino Siggillino ha avuto con mezzo mondo : dagli Usa all’ex Urss, dalla Cina al Giappone, dalla Germania all’Inghilterra, dalla Civita a Timmari. Nulla sarà lasciato al caso per la cerimonia, da affidare ad amici ed eredi che dovranno concretizzare l’iniziativa. Naturalmente, come si dice a Matera : ”Quonn ò iess”. Quando sarà…E non chiamatelo culto della personalità.