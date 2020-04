Siamo arrivati al 1 Aprile ma quel thermos di caffè in via Ridola ancora non si è visto per corroborare la preziosa e continua presenza dell’edicolante Franco Capolupo, che alle 6.30 e sotto la neve…era lì al freddo e al gelo. E ci rivolgiamo, in particolare alla sezione APPeppino, che dovrebbe- anzi deve- impegnarsi per dispensare generi di conforto alla ”vedetta” coi baffi. Eppure c’è Amazon, il corriere della Murgia e dei Sassi, per recapitare a destinazione la preziosa e fumante bevanda. Qualcuno è ”stretto in petto” come si dice in dialetto ? Finora,e diamo atto, si è visto solo il leader maximo PIno ”APPeppino” Siggillino con la ciambella (già finita, naturalmente) preparata dalla solerte consorte Antonella. E gli altri? E Antonella Presta che doveva portare pane e mortadella, e la bottiglia di vino di Trajone di Stacchio Grieco e il sanguinaccio con cannella e cioccolato di Michele De Rovellis, lo stufato di cinghiale conservato in freezer di Felice Tressanti. E Vito L’Evangelista, che la serranda del negozio l’ha alzata, ma a Franco non ha portato manco una tazza di cioccolata. La vedetta coi baffi saluta e promette che farà tutto un conto, dopo Pasqua… Ma, intanto, mettetevi una mano alla coscienza e al portafogli…o aspettate il contributo di Conte?