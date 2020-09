Franco Capolupo aveva già preparato ”u’facnedd” (le carrube), fichi secchi, malva e ”mas’n’caul” basilico secco per preparare un decotto della tradizione medicamentosa materana, per aprire naso, polmoni E, in qualche caso, per vincere la stitichezza da imbarazzo intestinale, quando non si sa chi votare o si assiste a ‘salti della quaglia” o a incoerenza da incontinenza. Ma al movimento APPeppino, finito a pregare per le anime del Purgatorio, proprio non ha retto a vedere liste e sindaci per le comunali 2020, che dovrà raccomandarsi al co patrono Sant’ Eustachio per raggiungere un risultato per non incappare nelle sorprese dello scontato voto disgiunto.

E così andranno a votare,e consiglieranno di farlo, con la molletta rossa al naso. ” Non siamo a Pasqua e nemmeno a Natale – commenta il leader APPeppino, Pino Siggillino. Ma non ci facciamo prendere nè per il naso e nè per il di dietro. La puzza di marcio e di inciucio da ballottaggio c’è e si sente. E non c’è bisogno di essere prene, incinte, per farsi prendere dai conati di vomito.Qualcuno se l’è fatta addosso e andrà a diarrea fino al seggio. Ma noi l’avevamo detto e denunciato. Continuando a sfasciare e a giocare a mosca cieca si finisce male e non si mettono fichi nel panaro, come dicono a Timmari cu’ ch’limm’r, con i fioroni. Di rosso in politica c’è rimasta solo la vergogna e la rabbia… Per cui eserciteremo i nostri diritti ma a naso chiuso, stretto da una molletta rossa”.

Vito Evangelista, che per professione vede più lontano degli altri, aveva proposto anche una spalmata di Vicks Vapourub, il tubetto grande da 0,500 grammi, per arieggiare l’ambiente. Ma non c’è stato verso. E nemmeno il vecchio ”flit” a stantuffo degli anni Cinquanta ai cristalli di piretro ha smosso la situazione. Naso turato e basta. Del resto non piove e dai tombini vengono fuori ratti e rattusi.

”Non ne parliamo quello che si sente dai social- aggiungono le due Antonelle, la moglie del Leader e la responsabile della sezione femminile- dove se ne vedono di tutti i colori”.

Loro accanto alla molletta porteranno anche il cerchietto. Felice Tressanti, candidato con mascherina, come vogliono le prescrizioni veterinarie, farà anche -oltre all’antirabbia-anche le prove sierologiche per le ghiandole sudorifere e seborroiche (esistono, come riportato nei cruciverba) per tamponare gli aloni ascellari e le zaffate di effluvi all’acido caprilico e caprilonico. Roba da trattato di chimica.

E non è finita ancora perchè la storia delle mollette rosse, U’ ‘ncappett, della tradizione dialettale, serviranno per aprire anche al fronte referendario per il taglio dei gettoni di presenza nelle commissioni comunali routinarie. Il ricavato, manco a dirlo, finirà all’associazione lavapiatti e lavandaie abbandonati di contrada Lamione.

Per APPeppino ” E’ Il nuovo che non avanzerà nemmeno questa volta” Per cui conclude ” Molletta rossa!!! Ci turiamo anche questa volta il naso ma sempre fedeli alla linea. Tesseratevi a Molletta rossa. Venceremos!!!… prima o poi”

Aspitt semp…Magari fino al primo ciack di ” Mollette rosse”, dopo i ”braccialetti” di una fortuna serie televisiva. Antonio Andrisani, attore, regista, grafico, accanito lettore di fumetti, ci pensa, ma lo preoccupa il tanfo elettorale… E’ fuffa o puzza?