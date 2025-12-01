Al Vernacoliere (in salvo) s’abbona pure la Madonna. Parola di Cardinali…

Il titolo è in odore di Santità e con tanto di approvazione ecclesiastica dell’ottimo mensile di satira, che ha rischiato di deliziarsi con testi, battutacce, vignetta intinte di ironia e di crude verità a causa di una crisi che batte a ”uaini”, a quattrini. Pericolo scampato grazie a quanti come me hanno messo mano alla tasca e alla coscienza per rinnovare l’abbonamento o per coinvolgere quanti stanno alla finestra, sono astensionisti militanti della Sinistra che fu o che si sentono traditi da una Destra allineata e coperta dietro ai diktat dei padroni mondiali della finanza, del vapore e del crepacuore. Considerazioni di politica paesana a parte, con tutte le contraddizioni del Belpaese che sembra valere come il due di coppe a briscola, il numero della ” Resurrezione” di novembre -dicembre si presenta con titolo che risveglia gli entusiasmi di tanti credenti per un Vernacoliere che risorge e in copertina annuncia lo scandalo blasfemo in sagrestia o nell’orto del convento. ”— E tocca ‘rculo a ‘na sora!…ma le ‘un ci sta: Tocca ar budello di tu’ma!”. S’annunciano interrogazioni, prese di posizione di ministri baciapile, ministre bigotte, dell’associazione ”Mea Culpa” e di altre congreghe.



Il direttore, Mario Cardinali, che per il suo cognome è sotto la protezione dell’Altissimo, nonostante creda più nell’aldiquà che nei paradisi danteschi dell’Aldilà, ringrazia quanti- a cominciare dal sindaco di Livorno per la mostra sul Vernacoliere che ha consentito di uscire dalle secche. Natale con panettone, spumante e tanta ironia senza tagliar alcuni pelo sulla lingua. Avanti per i prossimi 100 anni sull’Arca del Vernacoliere. C’è da remare e prendere il largo nel mare della satira. Del resto, riportando, altro titolo dalla prima pagina in basso….”Tranquilli, siamo sempre Vivi!! I giovani a pipìritto. i vecchi a pipìstorto, ma tutti sempre pronti a andà ner ciocco a chi ci vole comandà”. Parole sante, Parole di Cardinali…

