Inferno, Purgatorio, Paradiso vanno bene per celebrare i 700 anni del sommo poeta fiorentino, ma una spolverata di tartufo su un piatto di riso ci sta per gustare anche i versi del focolare oltre a quelli della ”Commedia divina”. E sì perchè l’Alighieri nazionale aveva naso oggi come ieri tant’è che Sergio Laterza glielo ha fatto spuntare anche tra l’aureola di alloro, perchè chi ha naso non solo ”sceglie Dreher” come ripeteva la nota pubblicità della Prima Repubblica ma ha fiuto e sceglie a Naso. E Sergio che ha la stessa fede di San Tommaso dice e scrive nel logo che è ” Tutta una commedia” da 700 anni. Del resto l’Italia è sfatta, gli italiani stanno peggio con la manica di opportunisti e facce toste che hanno naso per gli affari propri, con l’olfatto di chi fiuti l’affare. E la lingua, con il ritorno dei dialetti, è finita nella inconcludente simbologia social o del web, tra faccine o emoticons come le chiamano i patiti di anglicismi. Dante è finito vittima dei suoi versi, smarrito per la diritta (o dritta) via con la lupa, il leone e la lonza. Che sia finito a pesca all’isola di Ponza? Magari per prendere l’ultimo traghetto con il crepuscolare Caronte? E’ tutta una commedia: è ancora lì a battersi la fronte… Per una volta quelli della Società ‘Dante Alighieri’ ci perdoneranno per il calo dell’olfatto, causa covid, e quella Commedia che Laterza ha disegnato a naso. Per punizione nel girone dei gaudenti, tra satiri, grafici e impenitenti a soffiar lo naso dei poeti del Parnaso.