Voi la pigliate a risate, come si dice a Matera, ma la questione è seria e continuerà ad andare avanti – a voce, per telefono o sui social- il tormentone e le pressioni di un voto a tutti i costi con sei sindaci, 19 liste e 500 e passa candidati, alcuni all’esordio e altri per scelte o opportunismo che hanno cambiato con disinvoltura giacca e partito con porta girevole. Ma sotto sotto, l’ insofferenza o le blindature fino all’ottusità che il voto resta segreto, nonostante il broncio di circostanza o voler indovinare a tutti i costi per chi si voterà, alla fine fanno parte del teatrino della politica da cantare con il sottofondo musicale ” Una chitarra e cento illusione” del bravo Mino Reitano. Sì, quello di ”Gente di fiumara”, come quella che tra mercati, via del Corso, pizzerie e caffè di regala una nota elettorale. Potete sempre dire, e i casi ci sono, che in lista ci sono i cugini…Tutto vero come quel vecchio lavoro,a corredo del servizio, realizzato tempo fa dal vulcanico Sergio Laterza, che ha dovuto precisare- a causa di una omonimia- che non è candidato e nè si sogna di farlo. Ma è a disposizione per un assessorato alla Cultura… Sarebbe devastante per una città addormentata (conserviamo il vecchio brand di capitale del divano) sull’economia circolare e parentale della cultura associativa di prossimità. I cugini di campagna con Anima mia ci sono e continuano a cantare con voce in falsetto oltre i 64 anni. Sergio ha tirato fuori anche un voto (di scambio?) autostradale da casa a casello, con il cugino più bello o la cugina naturalmente. E poi la perla del candidato puro come un giglio, alle prime armi ‘sano sano’ come si dice dalla nostre parti che ripete nella traduzione e dicitura italo materana ”io sono in candidato”. Naturalmente anche in francese, per chi abita all’incrocio tra viale Europa e via delle Nazioni Unite. Se volete sapere per chi voterà Sergio Laterza perdete tempo. Ha più di un cugino in lista pure lui…