State a distanza e per evitare “catarrate espettoranti” tra via Ridola, dintorni di farmacie, edicole e forni è bene rispettare aree, perimetri e contorni in un clima da virus a corona, che non fa sconti a nessuno e nemmeno con i saldi in corso o chiusura di esercizio per via del Corso. E così Pino Siggillino, leader del movimento APPeppino, mentre il termometro del negozio di Pino L’Evangelista ha già (all’ombra) la febbre a 41…ha deciso di rispettare le distanze dal lettore… per chiedere dello stato di salute altrui. E così, come da foto, è venuto fuori dopo vari tentativi con penna e pennarello : “Come state Amici?” seguita dalla ….risposta dialettale da cantina ” Come a quello’ di Stacchio Grieco ‘ e la replica sanitariamente corretta ” Sei un cafone !” di Pino L’Evangelista. Fatta la figura loro, visto che stavano “accocchiati”, a mezzo centimetro l’uno dall’altro, ma a un metro in posizione frontale, si è provato la dimensione da economia circolare alla presenza di Franco Capodilupo, sagrestano in quiescenza della chiesa del Purgatorio ed edicolante di Ridola Street, con l’operatore turistico ”Spiedo” Giannella, il sottoscritto, la responsabile politiche rosa del movimento APPeppino Antonella Presta e lo chansonnier dialettale Pasquale ”Ciamba” Di Pede. Posizionamento riuscito, a distanza, e con l’invito goliardico a quanti hanno guardato divertiti il ”cerchio” a entrarvi per giocare al soldato. E non sono mancati gli inviti di buon pratiche, prove dimostrative e selfies per il ministro della Salute Speranza. ” DIca 33” e una risata vi salverà. APPeppino vede, provvede e sorride.