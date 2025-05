A c’ m’ha vutè? Per Matera e Matera in serie B

A chi dobbiamo votare? tradotto dal dialetto materano in italiano. E l’invito, con un video che gira sui social, a smemorati, compari di presepe, comari del taglio e cucito, parenti stretti come le scarpe, reduci dell’enmesimo cambio di casacca pur di stare ” ‘minz o sciuch” , nel gioco della buona politica ( si fa per dire) viene dai capilista di ” Matera e Matera in serie B”, fermi ai successi di un’annata irripetibile e con uno stadio realizzato lavorando anche di notte. E loro, Antonio Andrisani e Michele De Novellis, figli dei fiori e dei fioroni del ’68, per dimostrare che vogliono bene a Matera e al Matera, hanno tenuto in piazza Vittorio Veneto il comizio di buon mattino per rompere un silenzio elettorale ( che ipocrisia) fatto di messaggi social non stop, santini disseminati lungo il percorso che porta i seggi, di telefonate dell’ultima ora e di caffè pagati quanto meno te l’aspetti. E cosi hanno esordito dal palchetto, in una piazza ”presente” fino all’infinito, spiegano i motivi di quella presenza. ” …Qualcuno ha detto che ha fatto giorno- ha esordito Antonio Andrisani, mostrando la foto dello squadrone della serie B- e il comizio lo ha fatto di sera. Noi no, svegli alle 6.00…e il comizio lo faccio di giorno. Rocco Scotellaro è fiero di noi….La nostra squadra è in ritiro, lontano dagli abboccamenti e le tentazioni…Il centrodestra ci ha addirittura mandato il presidente Claudio Lotito, per sedurci e accaparrarci i nostri voti. Ma la nostra squadra non è in vendita”



Siamo qui a violare il silenzio elettorale -hanno aggiunto Michele De Novellis, con un look insiema ad Antonio da MateraEurovision alla Cava del Sonno e nella Città del Divano ci sta- e ce ne freghiamo… Diciamo la verità, Meglio rompere le regole che le palle, come hanno fatto tanti candidati negli ultimi due mesi. Noi siamo osservanti e praticanti della buona politica, del rapporto personale, della fiducia ”. Un invito a fare la scelta giusta con i colori biancazzurri di un Matera che per ora, come si diceva ai tempi del Senatore Franco ”Ciccio” Salerno, resta in quarta serie. E allora fuori il programma delle cose da fare, ricordando che Matera ha perso la tradizione e il piacere di vedere arrivare le giostre in uno stesso luogo (prima in piazza Fornaci, poi in piazza Matteotti) e da due anni un pezzo qua e un altro là…tra via Don Sturzo, via Fermi e via Trabaci. ” Se i giovani vanno via è anche per questo- hanno detto Andrisani e De Novellis. E allora le giostre vanno ripristinate nell’area dell’ex Mulino Padula- Barilla tutto l’anno. Si proceda con un esproprio proletario. Giostre e circo è lo spazio giusto”. La Festa della Bruna ce l’hanno in testa e nel cuore, in attesa di fare ”Ooohhh” sotto le luminarie.



” I materani- hanno aggiunto il regista e l’avvocato- sono abituati a salire sul carro del vincitore e sul carro della Bruna. Non è possibile per tutti, soprattutto il 2 luglio, e allora ci impegnamo a far arrivare dopo lo strazzo un pezzetto di cartapesta anche con il Deliveroo”. Prendete nota… L’altra riguarda la stabilità del governo cittadino, soggetto ai mal di pancia di quanti restano a bocca asciutta e non possono stare a dieta forzata. ” Garantiamo- hanno aggiunto- la governabilità assoluta per cinque anni. Come ? garantendo le indennità ( dal sindaco, agli assessori, allo staff) istituendo il rimpasto ogni tre mesi, in modo che tutti i consiglieri eletti avranno diritto a spartirsi la torta. Vi assicuriamo- hanno precisato – che se non saremo eletti rinunceremo alle nostra indennità. W Matera, W la Madonna dellaBruna, W Amore, droga, sesso e rock and roll”. Ricordando il noto brano dei Blockheads. Teste di legno… C’erano anche loro nel comizio di Andrisani e De Novellis, pronti a votare secondo incoscienza. Ci vediamo al ballottaggio. E non prendete impegni.