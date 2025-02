A.A… Antonio Andrisani ”Core ‘ngrato” fiuta l’affare

Una copertina ”che è tutto un programma” reinterpretata dal grafico, attore, regista materano dalla vena provocatoria,Antonio Andrisani, nelle immediatezze della polemica romana per la presentazione della nuova serie su ”Imma Tataranni”,https://giornalemio.it/cronaca/scintille-tra-mariolina-venezia-e-vanessa-scalera-alla-presentazione-della-4-stagione-di-imma-tataranni/ , che ha aperto – chissà- a un nuovo capitolo della storia delle intraprendente, e fuori dagli schemi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera…di piazza Vittorio Veneto. E qui il tema dell’ingratitudine del personaggio non lascia spazio a sconti di sorta. Andrisani, che auspica si dia alle stampe un libro destinato ad alimentare la filiera dei gossip e lo spirito di appartenenza agli antichi rioni di tufo, nel senso che chi rompe…paga e sono Sassi suoi, ha già pronto un copione per un film dove sentimento e risentimento si rincorrono senza sconti sull’onda di una nota canzone napoletana a tema di Enrico Caruso come ” Core ‘Ngrato”. Pronto il titolo, provvisorio, che la dice tutta sul come la pensa Andrisani su vicende da dietro le quinte: ” Verrai a calare…”. Non sappiamo chi calerà prima. Per Antonio alla fine l’ingratitudine paga e ripaga con la stessa moneta, anche in bitcoin. Ne sapremo di più dopo la prima puntata della nuova serie di Imma Tataranni, che esordisce domenica 23 febbraio alle 21.30 su RaiUno.