Mario Bochicchio è un artista lucano.Si dedica alla creazione di vignette satiriche,di spot e disegni pubblicitari ed infine alla pittura,alla illustrazione di libri ed al giornalismo (è giornalista pubblicista). Sue vignette sono state pubblicate su numerose riviste mensili e su quotidiani (Libero,L’Unità,Il Foglio,Il Resto di Matera, InArte,Lucano Magazine,100×100 Magazine,Giornale Lucano ecc.) e su numerosi giornali online(Dagospia,Giornalettismo,Napoliflash24,Italian Comics,Inserto Satirico,Il Vernacoliere ,Buduar e numerosi altri).

Ha collaborato,in via continuativa,con il Resto di Matera per diversi anni e con Libero per 2 anni,dal 2007 al 2009.

La sua satira ultimamente è approdata a “Omnibus”(La 7),a “Ballarò” (Rai 3) e al programma “Detto Fatto“(Rai 2).

Di recente è stato nominato socio ad honorem dell’Ucsi Basilicata(Unione cattolica stampa italiana).

Per quanto attiene alla pittura,ha tenuto numerose mostre in diverse località italiane. Di rilievo le personali tenute a Roma,in via Margutta -galleria “Il Trittico” ed in via Sistina – galleria “La Tartaruga”.

Riconoscimenti:

per la pittura : Targa Europa e Campidoglio D’Oro;

per la satira: nel 2009,a Sant’Agata Dè Goti (Bn) , premio alla carriera;nel 2013,al Festival Internazionale di Ferrara-concorso “Una vignetta per l’Europa”,premio speciale del pubblico;nel 2015 si e’ classificato 3°(su 548 vignettisti di 52 stati),al Festival Internazionale dell’Economia di Trento.