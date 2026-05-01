1 maggio a Matera. E u’ fatij a ddo’ stè?

E il lavoro dov’è ? Precariato quanto ne vuoi ed è così, lo confermano i dati Istat e quello che si vive nelle famiglie materane e non solo,con i giovani diplomati e laureati che vanno via…anche all’estero, portando dietro in alcuni casi anche i genitori. Piazza Vittorio Veneto il 1 maggio, pertanto, è piena di turisti di passaggio. Per gli altri, come evidenza la vignetta realizzata con maestria e ironia da Franco Vitulli, con le tecniche dell’intelligenza artificiale, evidenzia questo contrasto generazionale. Così l’operaio (sempre di meno dalle nostre parti) con caschetto e megafono festeggia il 1 maggio e l’altro in giacca e senza cravatta che con tristezza esclama ” Beato te!”. Concorsi? La valigia, anzi oggi è il trolley, è andar fuori. Torneranno? Giocatevi pure i numeri al lotto e non dimenticate il numero 1, che indica la festa dei lavoratori, dei disoccupati, precari e sfruttati tutto l’anno, come i proletari del celebre quadro ”Il quarto Stato” , noto come ”La Fiumana”,di Giuseppe Pelizza da Volpedo esposto a Palazzo Citterio, che fa parte del complesso della Pinacoteca di Brera a Milano. Da Matera a Milano a Monaco…nonostante il periodico annuncio governativo (ipocrita) del milione di posti di lavoro. E u’ fatij a ddo’ stè?